La concejal de Maracena Conecta que facilitará el cambio de alcalde denuncia injurias e intimidación en redes

La concejal de Maracena Conecta (MC), Amabel Adarve, que ha promovido con PSOE e IU una moción de censura en este municipio del área metropolitana de Granada tras formar parte del cuatripartito presidido por el PP que lo ha gobernado desde el inicio del mandato, ha denunciado ante la Guardia Civil la presunta comisión de injurias e intimidación a través de las redes sociales contra ella.

En una nota de prensa, Adarve, que daba por terminado el pacto de gobierno con PP, Vox y Quiero Maracena este pasado lunes, cuando firmó el documento para la moción de censura que dará previsiblemente la Alcaldía de Maracena el próximo 16 de abril a Carlos Porcel, del PSOE, que ganó las elecciones con mayoría simple, ha explicado que lo hizo "tras sufrir la falta de proyecto político, los constantes conflictos laborales, y la paralización de la vida municipal".

La moción de censura refiere, han indicado desde MC, "un gobierno incapaz y centrado en sí mismo dando la espalda a la calle, a los ciudadanos", una decisión que "fue ampliamente aplaudida en las redes".

Sin embargo, prosiguen en esta nota de prensa desde esta formación local, "desde entonces han aparecido, en un grupo privado de la red social Facebook donde se habla de la actualidad, numerosos comentarios hechos por personas desconocidas en el municipio que insultaban, vejaban y amenazaban a la concejala y a su entorno más cercano".

Ante "el nivel de agresividad", Adarve, que ha sido edil de Deportes, Eventos y Juventud, cargo que adelantó, en una comparecencia ante el Ayuntamiento con PSOE e IU, que conservará, ha decidido llevar ante la Guardia Civil "este ataque indiscriminado y despreciable a mi familia por parte de perfiles falsos creados recientemente que esconden cobardemente su identidad"."Estoy aquí para mejorar Maracena, y después de casi un año he visto que no había ni equipo ni proyecto, así que he considerado la moción de censura, que es un mecanismo legal totalmente legítimo, y, como se está demostrando, muy necesario ante esta sinrazón de alcalde y gobierno", ha indicado la portavoz de MC, en referencia al 'popular' Julio Pérez."Si a unos pocos les molesta mi decisión, aguantaré todas las críticas que sean necesarias, pero no voy a consentir amenazas, injurias y vejaciones a mi familia y seres queridos; eso no se enmarca en la libertad de expresión ni en democracia alguna", ha afirmado Adarve, para quien "se trata de una estrategia de coacción" poniendo el "punto de mira" en sus familiares.

Además, la denuncia ante la Guardia Civil alude a que, según continúa la nota de prensa de MC, que en la noche de este pasado miércoles "un coche exactamente igual al de la concejala aparcado en su puerta amaneció completamente rayado", algo que Adarve ha considerado que "no se había producido antes, y no es una casualidad, sino una equivocación" en tanto, ha proseguido, "creían que era" el suyo."Creo que indirectamente se ha fomentado el odio hacia mi persona, por cuestiones políticas, sin que los administradores del grupo hayan tomado medidas algunas, adoptando una actitud totalmente permisiva al respecto" y siendo "conscientes en todo momento de lo que se ha dicho de mí y de mi familia, sin tener consideración alguna".