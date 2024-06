Una concentración pide este domingo "límites" para no convertir el Albaicín en un "triste decorado"

Una plataforma vecinal ha convocado este próximo domingo a las 11,00 horas en el emblemático Mirador de San Nicolás de Granada una concentración para exigir al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía "límites al turismo de masas" que ha indicado desborda el Albaicín y en aras de que este barrio declarado Patrimonio Mundial por la Unesco no se convierta en un "triste decorado".

Según ha indicado Albayzín Habitable a los medios de comunicación, entre sus demandas está la limitación a la "proliferación descontrolada" de viviendas turísticas y la protección del espacio público "como bien común" y "no sólo de los grupos de turistas que abarrotan las calles y acaparan servicios públicos esenciales como autobuses y taxis"."Queremos que se reduzca el consumo ilimitado de recursos y la contaminación de la industria turística en nuestra ciudad, una de las más amenazadas del mundo por la emergencia climática", han añadido desde la plataforma.

Esta misma semana un decreto firmado por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, del PP, ha activado la innovación de la normativa urbanística para la regularización de los pisos turísticos en la ciudad de la Alhambra, un proceso en el cual, desde que sea aprobado inicialmente por el Pleno, en principio en julio, estará suspendida la concesión de nuevas licencias para estas viviendas hasta su aprobación definitiva.

Preguntada en rueda de prensa por los periodistas sobre la concentración por un turismo sostenible convocada por esta plataforma vecinal, la alcaldesa dijo respetarla y pidió a estos vecinos que se sumen a este proceso, llamándoles a su vez "a la tranquilidad".

Desde Albayzín Habitable contestaron que la medida anunciada por el Ayuntamiento "es un tímido paso en la buena dirección", esperando sin embargo que el proyecto municipal "sea mucho más ambicioso"."No se trata solo de congelar la concesión de licencias y mantener la situación desesperada a la que hemos llegado, sino de corregirla", reduciendo "el número de viviendas turísticas que hay actualmente porque el barrio se está muriendo".

Abiertos a la colaboración, han llamado también al cumplimiento de una normativa que han detallado que determina que "el tamaño máximo de los grupos de turistas es de 30 personas" si bien aseguran ver algunos de hasta "60 o 70 bloqueando" calles del barrio."Según la normativa, no se pueden usar altavoces, y sin embargo hay algunos guías (no todos, desde luego) que los usan sin que pase nade. Por no hablar de los cientos de viviendas turísticas ilegales que operan por toda la ciudad", agregan.