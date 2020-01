La futura ley de concordia anticipa un nuevo roce entre el Gobierno andaluz y Vox

La sustitución de la Ley de Memoria Democrática por una ley de concordia va camino de convertirse en el próximo conflicto entre el Gobierno andaluz y su socio externo. Vox considera que el Ejecutivo de PP y Ciudadanos no ha impulsado todavía con suficiente vigor este compromiso, que figura en el acuerdo de la formación de extrema derecha con los populares que permitió la investidura de Juanma Moreno. Ante esta situación, Vox ha elaborado una proposición no de ley sobre la materia que circunscribe el concepto de víctima a las personas fallecidas o desaparecidas en el transcurso de la Guerra Civil, sin discriminar entre bandos.

El concepto es opuesto al de la norma vigente en determinados aspectos. No es de extrañar, pero la iniciativa propuesta por Vox difícilmente cumple el requisito que, en su momento, fijó el Gobierno andaluz para impulsar la norma vigente: que la nueva ley tenga más apoyos en la Cámara de los que cosechó en su momento la Ley de Memoria Democrática.

La actual legislación fue aprobada en 2017 con los votos a favor de PSOE, Podemos e IU y la abstención de PP y Ciudadanos. El texto que propone Vox es inasumible para las fuerzas de izquierda, pero incluso el PP apostó ayer, tras conocer la propuesta de sus socios, por una norma con un contenido “más elaborado y más integrador”.

En los cuatro folios que ocupa la proposición de ley de Vox, la primera del grupo en su trayectoria parlamentaria, la formación de Santiago Abascal defiende que la norma actual “es contraria a los valores de la libertad y la tolerancia” y “persigue la intromisión en la esfera privada de los españoles”.

En el texto llegan a afirmar que la norma “alienta la profanación de tumbas sin el consentimiento de sus familiares”. “Esta ley tiene por objeto rendir homenaje a los caídos de la Guerra Civil y a su legado”, reza el texto en la exposición de motivos, que alude al “camino del enfrentamiento que algunos políticos emprendieron hace años”.

La única coincidencia entre el texto vigente y el propuesto por Vox consiste en la garantía que deben tener los familiares de represaliados para hallar a sus allegados que están desaparecidos o fueron enterrados en una fosa común. “Nunca hemos variado nuestra posición en este asunto”, defendió ayer Alejandro Hernández, portavoz de Vox.

La diferencia está en el concepto de represaliado, que sólo alude al periodo de 1936 a 1939 y, además, queda restringido a los fallecidos o desaparecidos. No hay referencia alguna a otro tipo de represión ni a cualquier situación que se produjese durante la dictadura franquista.

Los motivos que llevaron al PP y Cs a abstenerse

PP y Ciudadanos no están de acuerdo con el periodo de aplicación que establece la actual Ley de Memoria Democrática, que va desde el comienzo de la II República (1931) al final del proceso autonómico en Andalucía (1982). Ése fue uno de los motivos que llevó a populares y naranjas a abstenerse en la votación de 2017, junto con el carácter educativo de la norma y sus ramificaciones en la enseñanza pública.

A estas políticas no se hace mención alguna en el texto que defiende Vox, que también hace hincapié en la necesidad de solicitar autorización expresa a los familiares de los represaliados en cualquier proceso de exhumación.

La aprobación de la ley de concordia de Vox, tal y como la han registrado en la Cámara, provocaría además la paralización de toda medida que choque con los nuevos preceptos. No parece que vaya a ocurrir, puesto que en el PP son reticentes al texto presentado por sus socios parlamentarios. “La ley es tan provocadora como la que se aprobó en 2017”, aseguran fuentes cercanas a los populares.

En este debate, a diferencia del generado alrededor del pin parental y que ha provocado diferencias en el seno del Gobierno andaluz, Ciudadanos ha dejado el protagonismo al PP, que tiene las competencias en la materia.

Es la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, que dirige Patricia del Pozo, la responsable de estas políticas. La consejera reconoció hace unos días en una entrevista que la Ley de Memoria Democrática –en cuya aprobación se abstuvo– no le gusta, pero su departamento no ha avanzado en la aprobación de la nueva norma. No obstante, el Grupo Popular en la Cámara ha puesto en marcha un grupo de trabajo liderado por el diputado cordobés Adolfo Molina para elaborar una propuesta capaz de cosechar el consenso suficiente para sacar adelante la ley de concordia.

El PP está dispuesto a cumplir con el acuerdo al que llegó con Vox, pero apela “al sentido común” de los grupos, dijo ayer el portavoz popular, José Antonio Nieto. “En la ley actual hay cosas que nos parecen barbaridades”, abundó antes de defender que el “esfuerzo” hay que ponerlo en “que no haya fosas”. Para ello tendrán que ser capaces de articular un texto que satisfaga a sus socios, pero que también pueda ser apoyado por el PSOE y Adelante, cosa improbable.

Por su parte, el portavoz socialista, José Fiscal, recordó que la Ley de Memoria Democrática se aprobó sin ningún voto en contra, por lo que se preguntó “a qué viene ahora que el PP y Cs no se opongan rotundamente a su derogación”. En su opinión, es una “contradicción” que sólo se entiende “desde la pleitesía que rinden a Vox”.