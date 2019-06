El consejero de educación califica de "infantilada" el video de su director

El consejero de Educación, Javier Imbroda, ha quitado importancia este viernes al video grabado por la pareja de su director de la Agencia Pública de Educación, Manuel Cortés. "Una infantilada", ha dicho, pero ha llamado a "esta sociedad justiciera que tenemos en las redes" a reflexionar a raíz de la polémica generada este video que grabó la novia de Cortés con su permiso.

Ante las preguntas de los periodistas en Málaga, momentos antes de participar en la entrega de unos premios, ha señalado que esa sociedad a la que se ha referido es "cobarde luego en otros aspectos". "A mí me parece que es una infantilada, que ha pedido perdón y poco más", ha apuntado sobre el vídeo, del que ha opinado que "no ha sido una actuación demasiado afortunada, pero sin más que eso: no le voy a dar más recorrido a eso".

La polémica se generó cuando la pareja del director general de la Agencia Pública de Educación hizo una visita al despacho oficial de éste y grabó un vídeo donde hablaba de hacer algunas "reformas" en decoración, que colgó el pasado miércoles en sus stories de Instagram, convirtiéndose en viral rápidamente. La novia del alto cargo pidió disculpas en la misma red social al día siguiente por un vídeo "desafortunado y que al parecer ha disgustado y generado controversia".

El portavoz de Hacienda de Adelante Andalucía en el Parlamento Andaluz y parlamentario por Jaén, José Luis Cano, ha señalado que al consejero se le da mejor seleccionar a jugadores de baloncesto que a su equipo dentro de la Consejería en alusión al vídeo. Cano, que ha pedido el cese de Manuel Cortés, ha instado a Imbroda a "reflexionar mucho" sobre cómo ha seleccionado a su equipo puesto que "está claro que se le daba mucho mejor seleccionar a los jugadores de baloncesto que a las personas que conforman su gabinete y equipo técnico", sobre todo "después de varios escándalos y situaciones absolutamente inapropiadas".

En rueda de prensa, ha tachado de "vergonzoso" que se ponga el centro en la remodelación de un despacho cuando "los alumnos y alumnas de los centros de Andalucía están pasándolo muy mal con esta climatología" y "siguen sin hacerse las obras necesarias para que estén adaptados los centros", lo que evidencia una "insensibilidad brutal".

Por su parte, la portavoz del PSOE, Ángeles Férriz, ha tachado de "matrimoniada" el "esperpéntico" vídeo, y ha pedido el cese del director, argumentando que "la educación pública no está para bromas". Férriz ha recordado en rueda de prensa que el Gobierno andaluz lleva ya ocho dimisiones, mientras continúa con "espectáculos nada ejemplares" en alusión al polémico vídeo.

Más allá de la anécdota, la dirigente socialista, ha apuntado que lo ocurrido es "la evidencia de que estamos ante una frivolización de la educación pública" porque "quienes insuflan recursos a la concertada, muestran esa falta de respeto por las instituciones que gestionar y ese desprecio por la educación pública por la que deben velar. Una educación pública reducida a política decorativa".

En este sentido, ha calificado de "dramático" comprobar "en qué manos tenemos la educación pública en Andalucía, de qué equipo se ha rodeado el consejero Imbroda y la imagen ridícula que están trasladando al resto de España".

"Tenemos responsables de la educación más preocupados de si combina los colores o hace falta un cuadro a juego con las cortinas, que de defender la educación pública", ha dicho Férriz y ha añadido que el cambio que traían PP y Ciudadanos era "el cambio de la moqueta del despacho".