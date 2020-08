El coronavirus se extiende por todas las provincias con 13 nuevos brotes

Son estadísticas, datos cuantitativos que, como los sondeos y las encuestas, tienen la utilidad que tienen. Para complejidad no hay nada como la realidad. En cambio, la tendencia de los datos, esa foto fija de una realidad movediza, vienen a indicar que la pandemia no deja de expandirse por Andalucía, nada que no se esperara, dada la naturaleza de un virus de nueva aparición, aunque aceleradamente acentuada. La comunidad andaluza registró ayer 13 nuevos brotes, alcanzando un total de 55 que alcanza todas las provincias -incluido Cádiz-, un hecho insólito desde la conclusión del decreto de alarma.

El total de positivos analizados mediante las pruebas diagnósticas PCR añadió en las últimas horas un total de 182 personas nuevas con restos genéticos del virus en su organismo, una cifra que supone el mayor registro en las últimas semanas. Sin necesidad de dar rienda suelta a la alarma, pues los focos continúan estando formados por un número controlado de individuos, cabe subrayar que no los contagios se han expandido en las últimas horas a cada una de las provincias andaluzas. También Cádiz.

Cádiz registró en la jornada de ayer, según los datos aportados por la Consejería de Salud y Familias, sus dos primeros brotes en el mes de julio. Se trata de dos focos en el distrito sanitario Jerez-Costa Noreste con cuatro afectados en cada uno de los focos. En cuanto al resto de provincias, cabe reseñar que la provincia de Córdoba duplicó ayer su número de focos al notificarse tres en la capital, siendo el más numeroso con 15 afectados. Así, cuenta con seis brotes activos que afectan a 143 personas, 24 más que el jueves. El célebre caso del foco originado en la discoteca de la capital suma 110 contagiados.

Sevilla, con 116 positivos, se sitúa como la provincia andaluz con un mayor número de brotes después de sumar dos en las últimas horas. Por añadidura, once de sus doce focos se encuentran en fase de investigación. Se han agregado tres casos más en un brote de la capital, que afecta a una veintena de personas, mientras que el foco del municipio de Montellano, vinculado a un militar que regresó de León y celebró una fiesta para festejar su ascenso de categoría, mantiene 39 contagios, sin cambios.

Si bien el número de brotes y de contagios ha marcado un hito en las últimas horas, la gravedad de los casos positivos sigue siendo leve en la mayoría de las veces, al menos hasta la fecha. De ese modo, los centros hospitalarios andaluces mantienen estabilizada la presión en la asistencia pese a que el número total de ingresados -58 ayer, el mayor dato desde el pasado 12 de junio- supuso un aumento de siete en una sola jornada y de 14 en comparación con hace dos semanas. La unidad de cuidados intensivos permanece contenida con un enfermo menos en sus camas, contabilizando un total de ocho ayer.

En cuanto a las cifras proporcionadas por el Ministerio de Sanidad, los casos confirmados por PCR y anticuerpos IgM -más exigentes que la detección de positivos de la Consejería de Salud, que sólo tiene en cuenta los positivos por la prueba de PCR- sitúan a Andalucía en la mitad del escalafón nacional. Andalucía es la octava con menor incidencia por 100.000 habitantes en los últimos 14 días y en la última semana.

En relación a las demás comunidades autónomas, Andalucía registró 1.372 en los últimos 14 días con una tasa de 16,3 por cada 100.000 habitantes -lejos del 57,5 nacional- y 738 en los últimos siete días, con una tasa de 8,8 -inferior al 30,2 nacional-. Además contabilizó 452 casos con síntomas en los últimos 14 días y 193 en los últimos siete días, séptimo menor dato nacional, datos recopilados por Europa Press.