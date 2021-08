La Junta no pedirá toque de queda para ningún municipio andaluz

La Junta de Andalucía ha decidido este miércoles no proponer ningún municipio para el toque de queda nocturno de 02:00 a 07:00, algo que no se producía desde hace un mes (22 de julio), ya que no hay municipios de más de 5.000 habitantes que superen la tasa de incidencia de 1.000 casos.

Los comités territoriales de Salud Pública de Alto Impacto de las ocho provincias andaluzas se han reunido este miércoles por vía telemática para analizar los datos epidemiológicos y han adoptado esta postura, ha informado la Junta en un comunicado.

En el último mes la Junta siempre había pedido semanalmente al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con éxito, que se impusiera el toque de queda nocturno en algunos municipios de 5.000 habitantes que superaban los 1.000 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, el límite que se marcó a principios de verano.

La bajada continuada de la incidencia en la comunidad ha conllevado que ningún municipio de esas características supere el umbral, mientras que para los menores de 5.000 habitantes con una tasa alta se hacen evaluaciones específicas.

Nuevos niveles de alerta

Además, se han establecido los nuevos niveles de alerta, que marcan aforos, y que estarán en vigor desde las 00:00 horas de este jueves 26 de agosto.

La comunidad, con una incidencia de 307 casos por 100.000 habitantes, estará prácticamente en su totalidad en nivel 2 de alerta, con excepciones en el norte de Almería y el sur de Granada, que estarán en nivel 1.