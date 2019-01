Así será el debate de investidura de Juanma Moreno en el Parlamento de Andalucía

Juanma Moreno inauguró ayer su debate de investidura con un discurso para pedir la confianza a los 109 diputados del Parlamento de Andalucía. Salvo sorpresa, tendrá el apoyo de 59 parlamentarios: los 26 del PP, los 21 de Ciudadanos y los 12 de Vox. Esos números le permitirán salir elegido esta tarde, ya que en la primera votación se necesita la mayoría absoluta, fijada en los 55 escaños.

El líder popular no recibió réplica en una hora y 20 minutos de alocución, pero los portavoces del resto del grupos de la Cámara tienen hoy su oportunidad. Por eso, la votación no será antes de las 17:00. Cada uno de los 109 diputados del Parlamento tendrán que posicionarse en voz alta -por asentimiento- y expresar si apoyan o no a Juanma Moreno.

Sin embargo la jornada comenzará mucho antes, a las 10:00. La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, dará la sesión por retomada tras la pausa de ayer. Le dará paso a Francisco Serrano, portavoz del Vox en la Cámara, que es el partido con menos diputados en el Parlamento.

El orden de las intervenciones

Serrano tendrá un turno de 30 minutos, como el resto de portavoces de los grupos parlamentarios. Por su parte, Juanma Moreno puede replicar cuantas veces lo desee. El portavoz de Vox tendrá 10 minutos para contestar al candidato del PP. Esta será la fórmula que seguirán el resto representantes de los grupos.

A Francisco Serrano le seguirá Teresa Rodríguez, presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, pues el orden de intervención es de menor a mayor número de escaños. Después será el turno de Juan Marín, como portavoz de Ciudadanos. La previsión es que termine sobre las 13:30.

Será entonces cuando se produzca un receso antes de retomarse el debate a las 15:00 con la intervención de la portavoz del PP, Carmen Crespo. Cerrará el turno de réplicas Susana Díaz, presidenta de la Junta en funciones y líder del PSOE. Díaz ha reiterado en varias ocasiones que su intención es encabezar la oposición al Gobierno de Juanma Moreno

La toma de posesión, el viernes 18

Si todo sale según lo previsto, Juanma Moreno será presidente electo de la Junta sobre las 18:00, pero su toma de posesión se retrasa hasta el viernes 18. El acto será en el Salón de Usos Múltiples a las 12:00, según ha decretado Marta Bosquet.

Está previsto que acudan, entre otras autoridades, el ex presidente Mariano Rajoy y Pablo Casado, su sucesor al frente del PP. También estará Soraya Sáenz de Santamaría.

Se barajó realizar la toma de posesión en otro escenario e incluso el alcalde de Antequera, Manolo Barón, ofreció el Ayuntamiento de la ciudad para albergar la llegada al poder de Juanma Moreno. La localidad malagueña, además de estar en el centro geográfico de Andalucía, fue donde se firmaron los Pactos de Antequera en defensa de la autonomía andaluza hace 40 años.