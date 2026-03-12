Declaración de la Renta para trabajadores despedidos en Andalucía: esta es la deducción de hasta 500 euros que Hacienda no te recuerda

Perder un trabajo ya es un golpe difícil por sí mismo. Además, a la incertidumbre económica se suman los trámites, las reclamaciones y, en ocasiones, los costes de contratar a un abogado para defender los propios derechos. Sin embargo, lo que muchos no saben es que, en Andalucía, estos gastos generan un beneficio fiscal: los trabajadores andaluces pueden ahorrar hasta 500 euros en la declaración de la renta gracias a una deducción poco conocida.

A pesar de su utilidad, la mayoría de los contribuyentes no llega a aplicarla nunca. Esto se debe a que el borrador de la Agencia Tributaria solo incluye la información ya registrada, pero numerosas deducciones autonómicas deben añadirse manualmente. En este sentido, la información es clave. Según los datos de la startup española Laborai, "cinco mil millones de euros se pierden cada año en España por no aplicar correctamente las deducciones fiscales".

Así funciona la deducción para los trabajadores andaluces despedidos

Una de las deducciones más singulares es la que afecta a los andaluces despedidos, puesto que permite desgravar los honorarios de abogados y procuradores en procedimientos laborales. Sin embargo, estas personas pagan muchas veces más dinero del que les correspondería simplemente por desconocimiento.

"Un trabajador andaluz que haya pasado por un despido, una extinción de contrato o una reclamación de cantidades a su empleador puede deducirse hasta 200 euros adicionales a la deducción estatal de 300 euros", informa Laborai. En total, son 500 euros de ahorro en un momento especialmente sensible de su economía personal. "Andalucía es la única comunidad autónoma de España que contempla esta deducción específica, y prácticamente ningún contribuyente la aplica".

Cómo solicitar la deducción de defensa jurídica de relación laboral en Andalucía

Los andaluces afectados por un despido, que quieran deducir esta defensa jurídica en la declaración de la renta, solo deberán justificar los gastos. Para ello, será necesario aportar la documentación necesaria:

Facturas de los abogados , que detallen el importe pagado y la relación con el procedimiento laboral.

, que detallen el importe pagado y la relación con el procedimiento laboral. Justificantes de pagos , como recibos o extractos bancarios.

, como recibos o extractos bancarios. Documentos judiciales, que demuestren que el procedimiento está relacionado con un despido, una extinción de contrato o una reclamación de cantidades.

Es imprescindible guardar toda esta información durante el proceso, ya que la Agencia Tributaria necesitará verificarla. Asimismo, para solicitar la deducción, los contribuyentes deberán seleccionarla dentro del apartado de 'deducciones autonómicas'.

Deducción por cuidar a tu pareja con discapacidad

En Andalucía, existe otro beneficio fiscal que suele pasar desapercibido por su carácter tan específico: una deducción de 100 euros para las personas que cuidan a su cónyuge o pareja con discapacidad.

No obstante, la Agencia Tributaria establece unas condiciones claras: la persona a cargo debe tener una discapacidad igual o superior al 65%, y la base imponible no puede superar los 25.000 euros en tributación individual o los 30.000 euros si es conjunta. Se trata de una medida poco común, ya que la mayoría de las comunidades autónomas no la contempla.