El desahucio de un hombre de 73 años en Alicante acaba con heridos leves, entre ellos el portavoz municipal de EU-Podem

Ali, un hombre de 73 años en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional, ha sido desahuciado este miércoles del domicilio en el que vivía alquilado en la calle Heliondo Guillen de Alicante. Durante el desalojo por parte de la Policía Nacional, varias personas han resultado heridas, entre ellas el portavoz de Esquerra Unida-Podem en el Ayuntamiento de Alicante, Manolo Copé, según ha denunciado la formación política.

El Sindicat de Barri Carolines había realizado un llamamiento al vecindario para tratar de parar el desahucio este miércoles, que previamente también habían tratado de detener con la aportación del certificado de vulnerabilidad de Ali, pero el desalojo ha seguido en marcha.

Raúl Font, miembro del Sindicat, ha lamentado en declaraciones a Europa Press que el juez "desestimó la causa y dio por válido el desahucio" este martes, "atendiendo a que no era una persona vulnerable". "Si una persona con 73 años, sin alternativa habitacional y con una salud delicada no es una situación de emergencia, no sé qué puede ser de emergencia", ha criticado.

Por ello, este miércoles se han congregado a las puertas de la vivienda más de 40 personas, con pancartas con lemas como 'La avaricia rompe el barrio' o 'No a la vivienda como bien de consumo', pero no han logrado detener el desahucio.

Font ha lamentado que, en este caso, no ha sido un fondo buitre quien ha obligado a Ali a abandonar el domicilio en el que pagaba el alquiler y donde vivía desde hacía dos años, sino que ha sido un particular. "A veces son nuestros propios vecinos los que están favoreciendo que suba tanto el precio del alquiler, porque se convierten en rentistas y empresarios de medio pelo, tirando a la gente para subir el precio", ha censurado.

Además, ha apuntado que Ali ha denunciado al propietario de la vivienda porque "le ha estado amenazando" desde el pasado mes de diciembre, con prácticas como "cortarle el agua o la luz". "Le dijo directamente de echarle, no hubo una negociación", ha afirmado Font.

El representante del Sindicat ha lamentado que Ali se encuentra "en un callejón sin salida, no tiene solución", por la larga lista de espera del Evha y los trámites requeridos para conseguir el certificado de emergencia habitacional.

En cuanto a la actuación policial, ha señalado que, a la llegada, los agentes se han acercado dos veces a ellos y "poca mediación ha habido". "Han empezado a sacarnos a todos en volandas y con violencia", ha expresado.

El portavoz de EU-Podem en el consistorio alicantino, Manolo Copé, ha sido uno de los manifestantes y ha declarado que la Policía ha ejercido "brutalmente la violencia hacia las personas que se encontraban concentradas pacíficamente". De hecho, ha añadido que él mismo ha sido uno de los heridos, tras ser "empujado por las escaleras" por un agente, lo que le ha provocado una herida sangrante en la cabeza.

DENUNCIA

Tras ello, y después de recibir atención sanitaria en un centro de salud, el edil ha acudido a la comisaria de la calle Médico Pascual Pérez para interponer una denuncia por lo ocurrido, según ha indicado EU en un comunicado.

Copé ha expresado su "más enérgica repulsa hacia la violencia ejercida". "La Policía Nacional lleva años ejerciendo la violencia contra la izquierda en manifestaciones, concentraciones y demás convocatorias organizadas por la sociedad civil. La actuación policial en esta ciudad, excepto en casos puntuales, se caracteriza precisamente por, ante situaciones que requieren un mínimo de empatía y tacto, utilizar la brutalidad para posibilitar que se eche ala calle a gente sin recursos y en situaciones de vulnerabilidad", ha aseverado.

Por su parte, fuentes de la Policía Nacional han explicado a Europa Press que no harán comentarios hasta que no tengan finalizadas las diligencias de lo ocurrido.