El burro desfilará en la fiesta de Las Lavanderas de Cáceres pero no llevará al 'pelele' encima

Un informe jurídico mantiene que su participación es compatible con la Ley de Bienestar Animal con algunos condicionantes

El burro que tradicionalmente acompaña al desfile de la fiesta de Las Lavanderas en Cáceres saldrá finalmente en la comitiva el próximo viernes, 9 de febrero, pero no llevará al 'pelele' en su lomo y encabezará el desfile, alejado del resto de la comitiva, para garantizar la nueva normativa de la Ley de Bienestar Animal.

El equipo de Gobierno local había pedido un informe jurídico a la Secretaría General del ayuntamiento para dilucidar si la participación del asno conculcaba la nueva normativa al respecto.

El portavoz del Ejecutivo cacereño, Ángel Orgaz, ha explicado este viernes en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno que, según el informe de los servicios jurídicos, el caso del asno en Las Lavanderas estaría afectado por los puntos 5, 6 y 7 del artículo 65 de la citada ley.

Entre ellos, se prohíbe el uso de animales en exposiciones de belenes, cabalgatas, procesiones y romerías en las que se mantenga al animal de forma incompatible con su bienestar dadas las características propias de su especie o inmovilizado durante la duración del evento. También prohibiría el uso del asno si hay un exceso de temperatura y si se usan elementos pirotécnicos.

Orgaz ha explicado que, ateniéndose a este informe, "se podría utilizar el asno siempre que no se realicen, por tanto, actuaciones incompatibles con su bienestar y siempre que no se encuentre inmovilizado durante la duración del evento. Del mismo modo, no se podría realizar ningún acto que provocase dolor, angustia o sufrimiento. Por lo tanto, el tradicional burro de Las Lavanderas volverá a salir en el desfile"."Si bien, para garantizar su bienestar en todo momento, se ha decidido que no lleve al 'pelele' en su lomo como en otras ocasiones; de igual modo saldrá de paseo encabezando dicho desfile y con las características que garanticen el bienestar del animal en todo momento", ha apostillado el portavoz.

Orgaz ha insistido en que lo que se ha hecho es valorar que no concurran ninguno de los elementos que no permitirían la presencia del animal en la celebración. "En el momento en que no se da ninguno de esos elementos podrá participar, aun así tomaremos medidas como, por ejemplo, que el 'pelele' no vaya encima del animal", ha recalcado.

EL CABALLO DE SAN JORGE

Cabe recordar que la fiesta de Las Lavanderas no es la única de Cáceres en la que se utiliza un animal, sino que también en el desfile de San Jorge cada 22 de abril, se utiliza un caballo cabalgado por el actor que representa al santo, por lo que, cuando llegue el momento, se volverá a solicitar un informe jurídico para ver si se cumple la Ley de Bienestar Animal en este caso."Hemos querido ser muy escrupulosos, es decir, nosotros entendemos el sentir de la ley y lo que hemos querido es dar cumplimiento estricto a la ley. Por eso hemos optado, antes de tomar ninguna decisión, por que los servicios jurídicos del Ayuntamiento emitiesen un informe por escrito donde se nos dijese en qué condiciones podía participar el animal", ha subrayado el concejal, que ha añadido que se hará"lo mismo" en San Jorge.

Es decir, se solicitará un informe para saber en qué condiciones puede participar el caballo en la celebración ya que, en ese caso, cuando se produce la quema del dragón en la Plaza Mayor el equino está cerca de la hoguera con San Jorge encima por lo que, a lo mejor, habría que modificar algún aspecto de esa celebración."Vamos a verlo porque también hay que ver si estamos en el mismo caso en un asno que en un caballo. Es decir, que habrá que ver también el ámbito subjetivo de la ley, es decir, a qué tipo de animales se refiere", ha asegurado Orgaz, al ser preguntado por este asunto.

El portavoz ha insistido en que el equipo de Gobierno lo que ha hecho es que, ante las dudas de si se podía usar el asno, se ha decidido optar por un procedimiento que fuese garantista para el bienestar del animal y también para la legalidad del ayuntamiento, por lo que ha considerado que la labor del Gobierno local ha sido "responsable", porque de no tener ese informe jurídico, podría haber problemas a posteriori.