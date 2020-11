El Parlamento celebra a partir de las 16:00 el debate de totalidad del Presupuesto de 2021

El Parlamento andaluz celebra este miércoles el debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad para 2021. El PSOE-A y Adelante Andalucía han presentado enmiendas a la totalidad, mientras que Vox, que también hizo lo mismo en un primer momento, alcanzó la noche de este martes un acuerdo con la Junta para sacar adelante los Presupuestos.

El debate de totalidad se iniciará a las 16:00 horas con la intervención del consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, para hacer la presentación global del proyecto de Ley de Presupuestos, sin límite de tiempo.

A continuación, se producirán las intervenciones de los grupos parlamentarios, de mayor a menor, que han presentado enmiendas a la totalidad, por un tiempo máximo de 30 minutos. El consejero podrá responder de manera individual a cada uno de esos grupos, que luego tendrían un turno de réplica de 10 minutos. El consejero cerraría los debates con cada grupo que hubiera presentado enmienda a la totalidad.

Luego será el turno para los grupos que no han presentado enmiendas a la totalidad, PP-A y Ciudadanos (Cs), además de Vox, por un tiempo máximo de 20 minutos. Finalizado el debate, se procederá a la votación conjunta de las enmiendas a la totalidad.

El Grupo Socialista ha presentado enmienda a la totalidad a los Presupuestos porque "básicamente porque no cumplen" con lo que los socialistas andaluces venían "pidiendo desde el principio" y que reclama también la ciudadanía andaluza, como es "el blindaje de los servicios públicos en unos momentos tan delicados, con una pandemia desconocida para todos" como la del Covid-19.

El grupo parlamentario de Adelante Andalucía ha justificado su decisión de presentar una enmienda de totalidad al proyecto de Presupuestos al considerar que son "insuficientes", y el "lastre de la política fiscal frena cualquier avance" para posicionarlos "a la altura del momento" y "de las necesidades que se precisa cubrir".

Por su parte, Vox, que también presentó en un primer momento una enmienda a la totalidad, ha anunciado este miércoles que ha cerrado un acuerdo con el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) para apoyar el Presupuesto de la comunidad para 2021. Fuentes de la formación han expresado a Europa Press la "satisfacción" del partido con este acuerdo porque supone recoger "más del 90%" de las demandas que había planteado en la negociación. El acuerdo se cerró este martes por la noche durante una larga reunión con el consejero de Hacienda, Juan Bravo, a lo largo del día.

Tras la presentación de las enmiendas a la totalidad, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, señaló la pasada semana que "no es razonable" decir no a los Presupuestos de la comunidad para 2021 ante la situación de pandemia del coronavirus que estamos viviendo, y apeló al diálogo y la responsabilidad de los partidos de la oposición. "Decir no a unas cuentas extraordinarias para luchar contra la coronacrisis, que son récord en Sanidad y apoyan a los autónomos no es razonable", indicó Moreno, apuntando que "vivimos una situación excepcional" por la pandemia que requiere de responsabilidad por parte de todos los partidos.

La jornada del jueves

En cuanto a la jornada del Pleno del Parlamento del jueves, se iniciará a las 9:00 horas con el debate del informe de fiscalización de la Cuenta General de la Junta de Andalucía, correspondiente al ejercicio 2018. Los grupos han acordado turnos de intervención de seis minutos, en lugar de diez.

A continuación tendrá lugar el debate de la Proposición de Ley relativa a readmisión de las trabajadoras que prestaban servicios, como personal contratado por las empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos de gestión de servicio público, en determinadas escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía, firmada por los cinco grupos parlamentarios.

El apartado legislativo se cerrará con el debate de convalidación o derogación del Decreto-ley del 22 de octubre por el que, con carácter extraordinario y urgente, se adoptan diversas medidas como consecuencia de la situación generada por el coronavirus.

El Pleno debatirá posteriormente una moción del Grupo Socialista relativa a política general en materia de desarrollo, coordinación y promoción de personas mayores y una interpelación, del mismo grupo, relativa a política general en materia de asistencia sanitaria frente al Covid-19 en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud.

Acto seguido tendrán lugar las preguntas orales, entre las que se incluyen las dirigidas por los portavoces al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Responderá a una pregunta del PSOE-A sobre restricciones para frenar la pandemia del coronavirus; a una del PP-A sobre colaboración institucional en la lucha contra la pandemia; a una de Ciudadanos (Cs), sobre plan de rescate del Gobierno; a una de Adelante Andalucía, relativas a políticas para la atención social, y a otra de Vox, sobre la campaña de mayor no quiero ser como mi papá.

El Pleno se cerrará con tres proposiciones no de ley: una del Grupo Popular, relativa a relativa a retirada de la Lomloe; una del Grupo Socialista, relativa a plan de ayudas directas a la hostelería andaluza, y otra del Grupo Vox en Andalucía, relativa a libertad de expresión e información.