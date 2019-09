Se va otro director general de Empleo: cuarta baja en la Junta en una semana

Cuarta baja en la Junta de Andalucía en una semana. Sigue el goteo. Al cese de la interventora general, el de la secretario general técnico de Hacienda y el del secretario general de Justicia, se añade ahora la dimisión del director general de Orientación e Intermediación Laboral, David Troncoso.

Troncoso ha solicitado su cese a la consejera de Educación, Rocío Blanco, que dirige el departamento más afectado por las dimisiones. De hecho se marchó hasta la viceconsejera, que formaba parte del autodenominado comando antifraude, un grupo de funcionarios que venía denunciando irregularidades en la Junta en gobiernos anteriores. Al inicio del verano, se contaron nueve dimisiones, casi todas ellas en consejerías dirigidas por Ciudadanos. A ello se suman las cuatro de esta semana más la de la secretaria general técnica Fomento, son 15 en total. Y 16 si se cuenta al primer consejero de Hacienda, Alberto Valera.

David Troncoso comunicó su renuncia a través de una carta enviada el pasado 13 de septiembre, y su cese fue aceptado por el Consejo de Gobierno en su reunión de este pasado martes, día 17 de septiembre. Sin embargo, no se informó de ello. En este Consejo se vieron, pues, cuatro ceses, no tres. Los dos de la Consejería de Hacienda están relacionados con personas que venían de la etapa anterior, no así el de Justicia ni el de Empleo, nombrados con la entrada del nuevo Gobierno andaluz.

El Consejo de Gobierno aprobó el nombramiento de David Troncoso como director general de Intermediación y Orientación Laboral el pasado 12 de febrero. Nacido en Sevilla en 1983, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla y Máster en Economía y Evaluación de Políticas Públicas por la Universidad Pablo de Olavide (UPO), así como doctor en Economía por esta última universidad sevillana.

Hasta su llegada al cargo de director general, Troncoso desarrollaba su labor en el gabinete económico de Comisiones Obreras Andalucía, según informó la Junta tras su nombramiento.

Especializado en Economía Laboral, Evaluación de Políticas Públicas y Microeconometría Aplicada, en Programación de Modelos Econométricos de Datos de Panel y Modelos de Duración, así como en Programación de Herramientas para la Gestión Eficiente de Bases de Microdatos, en materia docente ha impartido la asignatura de Economía del Trabajo del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Facultad de Derecho de la UPO