El documental 'De visita al cielo' recorre la trayectoria de la alpinista sevillana Lina Quesada

Lina Quesada, la alpinista sevillana que se convertía en el verano de 2022 en la primera andaluza en hacer cumbre en el K2, el segundo macizo más alto del planeta, después de haber escalado antes otros cinco 'ochomiles', entre ellos el Everest en 2008; protagoniza ahora la película documental 'De visita al cielo', en la que el director Alejandro Torres cuenta su historia.

En 60 minutos, Torres, con un guión firmado junto a Bernabé Gules, desarrolla no solo las diferentes vicisitudes que afronta Quesada para poder desarrollar su pasión por el alpinismo y subir a las cumbres más elevadas, sino también un viaje a través de su vida diaria en el trabajo, en la Diputación de Sevilla, y en su entorno personal. Así, se abordan su preparación física o las gestiones económicas y burocráticas que la alpinista tiene que llevar a cabo para poder practicar su deporte.

Para Lina Quesada, que perdió a sus padres y a una hermana en un accidente de tráfico, el alpinismo ha sido una manera de superar el dolor. "Escalar montañas es una actividad de máxima exigencia personal, que me ha llevado a descubrir cosas de mí que desconocía. En las cimas de las montañas más altas del mundo me he sentido más cerca de mi familia"."En la película vais a conocer mi biografía, con las circunstancias que la vida me ha puesto por delante y a las que he tenido que sobreponerme. Y, sobre todo, lo que considero que ha sido una historia de superación a través del deporte de alto rendimiento. Una historia que me gustaría que pudiera servir de motivación y de acicate, por supuesto a nuevas generaciones de alpinistas y de deportistas en general, pero también a la juventud ante los retos", ha dicho Lina.

El diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha acompañado a la alpinista en el preestreno del documental, "porque para la Diputación es un orgullo contar con una trabajadora como ella, que encarna valores tan positivos, como son la capacidad de esfuerzo, constancia y superación'. Para Fernández, 'figuras como Lina contribuyen a la lucha por la igualdad en el Deporte e inspiran a niñas y adolescentes, contribuyendo a derribar cualquier estereotipo".

El documental está participado por Canal Sur Radio y Televisión y también cuenta con la colaboración de Fundación Cajasol, Ayuntamiento de Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.