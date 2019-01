La situación económica andaluza que hereda el Gobierno del cambio

Es líder en paro, con un 22% de la población activa desempleada, y siempre ocupa el furgón de cola en los indicadores que determinan la riqueza: PIB y renta per cápita, salarios, formación, etc. Tras 40 años de democracia, Andalucía sigue siendo de las últimas de la clase y, aunque en determinados momentos ha habido espejismos de convergencia, estos se han difuminado. La menor densidad empresarial, la escasez de grandes compañías que tiren del carro, el peso insuficiente de la industria, una inversión en innovación que dista mucho de la deseable –sobre todo en el sector privado– y un sector público que ha condicionado demasiado la vida económica en los últimos años son algunos de los lastres de una economía en la que no es todo negro. Hay elementos, como la potencia agrícola o la turística, en los que Andalucía está en primera línea y donde hay muchísimo margen de mejora. Sectores como la aeronáutica –que ya facturan más de 2.000 millones por año– se configuran como claras oportunidades para que Andalucía se suba al tren tecnológico. Hay empresas punteras, también, y un mercado de casi nueve millones de personas, el mayor de España, que, en un contexto adecuado, tiene un gran potencial.