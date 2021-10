Las elecciones están más cerca

Cuatro días después de que Juanma Moreno celebre el congreso del PP en Granada, el primero al que asistirá como presidente de la Junta, el pleno del Parlamento andaluz decidirá qué suerte corre el proyecto de Presupuestos de 2022 y, por tanto, si comienza el período electoral. Si las cuentas no saliesen adelante, porque el 24 de noviembre la oposición devolviera la ley al Gobierno, las elecciones se celebrarían entre febrero y marzo. No ya en mayo o junio, que es a lo que se apuntaba desde algunos sectores del PP, sino a final del invierno.

PP y PSOE lo van a intentar de nuevo, volverán a hablar del Presupuesto hasta ese 24 de noviembre, pero la brecha de confianza abierta entre ambos ya es muy grave, además de que las intenciones sean aún más difíciles de creer. Lo que se ha certificado en este debate del estado de la comunidad es que el aliado del Gobierno de Juanma Moreno, que es Vox, sí está en modo preelectoral, los de Santiago Abascal han cruzado el Rubicón, agarrados al argumento de que el PP no cumple la totalidad de sus acuerdos.

El turno del portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha sido uno de los más duros de este partido, tanto que Juanma Moreno se dirigió de este modo a su anterior aliado: "Si usted hace caer a este Gobierno, la alternativa es esta izquierda radical, y eso van a tener que explicarlo ustedes, van a tener que dar muchas explicaciones". Gavira le había advertido al presidente de la Junta que, de no ser por la pandemia, no habría aprobado tres presupuestos durante esta legislatura. La carta de Vox está sobre la mesa, es visible y contundente, ya no dará un paso atrás. Tendrá que decidir si la candidata es Macarena Olona u otra personas, pero Vox necesita, más que Pablo Casado, unas nuevas elecciones en España que lo aupe hasta que lleguen las generales.

El PP y el PSOE cometieron el mismo error, se proyectaron como causantes de la ruptura de la negociación. El PP, arrastrado por una salida de tono del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y el PSOE, muy preocupado por abrazar a los populares justo cuando salen del SAS 8.000 sanitarios que han estado contratados durante los meses más duros de la pandemia. Es improbable que el PSOE apruebe este Presupuesto si el Gobierno de Moreno no rectifica o modifica esta decisión, por muchos argumentos que le acompañen.

Juan Espadas está en su congreso del fin de semana del 6 y 7 de noviembre en Torremolinos y de acabar, uno con uno, con los incendios en cada provincia. Sevilla parece solucionado, también Jaén y en Cádiz, casi hay tregua, con lo que el secretario general del PSOE volverá de la Costa del Sol con tiempo para dedicarse al debate del Presupuesto. No es posible anticipar la decisión final de Espadas, porque ya ha demostrado que él quier marcar la ruta y que se note su autoría, aunque en el PSOE ya no comprendan por qué van a lanzar ese chaleco salvavidas al PP ahora que Vox se marcha sólo, y de modo táctico, para regresar después de las elecciones autonómicas.