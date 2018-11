Kilómetros de campaña por Almería

Los candidatos de las principales formaciones políticas de Almería han recorrido durante la primera semana de la campaña electoral más de 6.100 kilómetros dentro y fuera de la provincia. Horas y más horas de desplazamiento en sus coches, con un poco de suerte de copilotos aprovechando el viaje para evaluar las redes sociales, para llegar a las decenas de actos públicos, reuniones sectoriales y repartos de propaganda política programados a lo largo y ancho de una provincia cuya extensión es de 8.774 kilómetros, bastantes menos de los que acumularán los cabezas de lista de PSOE, PP, Cs y Adelante Andalucía al cierre de la semana. Carretera y manta es la consigna en una campaña que ha priorizado el cuerpo a cuerpo con el objetivo de arañarle votos a las encuestas.

Las redes sociales y las nuevas formas de comunicación son fundamentales en la táctica y estrategia electoral, si bien cada vez es más necesaria la presencia física, el tú a tú que los dirigentes y coordinadores de campaña han considerado como clave. Todos los aspirantes recorren desde el pasado viernes 16 de noviembre los 103 pueblos de la provincia y sus pedanías, al estilo de viejos rockeros, dispuestos a buscar en el más recóndito lugar el indeciso que le ayude a ganar peso en las urnas ante uno de los comicios más ajustados de la historia.

Maribel Sánchez, candidata del PP de Almería "Nos vamos a comer la calle y vamos a llegar a los 103 pueblos y a todas sus pedanías”

En el ecuador de la campaña ha sido la candidata del PP al Parlamento de Andalucía, Maribel Sánchez, la que más ha venido sufriendo la penitencia del particular road trip de la pirotecnia electoral. 2.610 kilómetros ha recorrido desde la simbólica pegada de carteles en la medianoche del jueves hasta la jornada del viernes -del 16 al 23 de noviembre-. La diferencia con el resto de los cabezas de lista es abultada, si bien más allá de que haya tenido más mítines y actos públicos que los demás hay una clave fundamental y es que parte y finaliza la jornada en su casa en Huércal-Overa.

En segunda posición figura la candidata de Ciudadanos, Marta Bosquet, con 1.833 kilómetros en la primera semana, incluyendo el desplazamiento a Sevilla para participar en un debate en Canal Sur de ámbito autonómico. Este fin de semana también ha estado en Málaga, en un acto con Albert Rivera, si bien este último viaje no se computa en su kilometraje al estar fuera de los primeros siete días de campaña. En el cuarto se desplazó desde su domicilio en Aguadulce hasta Vélez-Rubio por la mañana y volvió para salir por la tarde dirección a Carboneras. En total fueron 538 kilómetros en una jornada, la que ha marcado el récord de desplazamiento hasta el ecuador de la campaña.

El PSOE ha programado más de 300 actos por la provincia sin contar con el puerta a puerta de las agrupaciones locales

A continuación estaría José Luis Sánchez Teruel, cabeza de lista del PSOE de Almería, quien ha realizado trayectos que suman 1.205 kilómetros en la primera semana. La agenda del jueves fue especialmente dinámica con los actos en los que participó en dos extremos de la provincia, Laujar y Pulpí. Han programado más de 300 actos por toda la provincia sin contar el puerta a puerta de las agrupaciones. Especialmente intenso fue el sábado, que queda exento en este primer cálculo, porque acompañó a Susana Díaz a una serie de mítines y reuniones que se programaron a lo largo del día en Olula del Río, Cantoria, Vícar, El Ejido y Roquetas.

Kilómetros de socialismo indicó en su cuenta personal de Facebook en alusión directa a la importancia de llegar a todos los rincones de Almería para complementar la acción de las agrupaciones. Una jornada maratoniana de Sánchez Teruel, de Almanzora a Poniente, similar a la que realizó el viernes Maribel Sánchez en la visita de su líder nacional, Pablo Casado, a los municipios de Cantoria, Fines y Macael después de desayunar con la tercera edad en la capital.

538 kilómetros realizó Marta Bosquet (Cs) en el cuarto día de campaña con viajes de ida y vuelta a Vélez-Rubio y Carboneras

Y en el último lugar del ranking de candidatos viajeros aparece el aspirante de Adelante Andalucía en la provincia, Diego Crespo, que ha optado por una campaña con mayor acento en los barrios de la capital con actos puntuales en los principales municipios de la provincia, donde tienen más opciones de cosechar los votos. Han sido 490 kilómetros durante la primera semana de campaña, una cifra que la candidata del PP multiplica por cinco.

La cabeza de lista popular ya lo tenía claro antes de comenzar la campaña. “Nos vamos a comer la calle y vamos a llegar a los 103 pueblos y a todas sus pedanías porque tenemos la oportunidad de oro para darle la vuelta a 40 años de socialismo y abandono de la provincia”. Una declaración de intenciones en toda regla, más allá del sesgo ideológico, que ha venido implementado con ayuda de los estrategas del partido en su apuesta por el puerta a puerta y una impronta más cercana, de contacto directo y menos redes sociales. El reto es municipalizar la campaña y ese planteamiento requiere candidatos on the road. No hay mayor secreto que estar en todos los lugares en estos quince días en los que viven con la maleta a cuestas, antiojeras, baterías de repuesto del móvil, casi sin dormir y con sobredosis de biodramina.