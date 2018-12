“No son los resultados que esperábamos”

Raúl Ruiz-Berdejo y Ángel Cardiel, cabezas visible de Adelante Andalucía en Jerez, han valorado a última hora de la noche los resultados electorales, que en palabras del primero de ellos “no han sido buenos, ni los que esperábamos. Nos preocupa lo que está por venir y el avance de la extrema derecha fascista, que tiene que ver, entendemos, con la apuesta de Susana Díaz, primero por gobernar con la derecha y después por meterlos en la campaña de forma absolutamente irresponsable y gratuita”.

En cambio, “sí sacamos como nota positiva los resultados en aquellos lugares en los que gobernamos, tanto en los que gobierna Izquierda Unida como en los que gobierna Podemos; y en lo que respecta a Jerez, seguimos ahí en la pelea”.

A partir de ahora, “nos queda mucho trabajo por hacer, creemos que la unidad es el único camino, y desde luego, estamos convencidos de que Jerez, el próximo mes de mayo, será la tumba del fascismo”.

Por su parte, Ángel Cardiel coincidió en reconocer “los malos resultados, no son los que preveíamos, pero no podemos obviar la entrada en el Parlamento de Andalucía de una fuerza que no deja de ser una fuerza más del régimen y una fuerza racista, homófoba y fascista. A partir de ahora, nos queda combatirla y ser, como hemos insistido durante toda la campaña, la alternativa y el muro para ponerle freno”.

Sí que valoró positivamente “los resultados que hemos obtenido en Cádiz capital, con un 30% de los votos. Revalidamos los Ayuntamientos del cambio con sobrada ventaja, y allí donde gobernamos, la gente entiende que mejora su calidad de vida”.

“Lo que nos queda ahora, -añadió-, es analizar cómo hemos llegado a esta situación y pensar ya en el mes de mayo para hacer un bloque fuerte, unido y que sea, como dice mi compañero Raúl, la tumba del fascismo, que nunca debió entrar en las instituciones democráticas”.

Respecto a un posible gobierno tripartito entre PP, Ciudadanos y VOX, ambos coincidieron en que “se pondrán de acuerdo. En campaña han demostrado que se quieren, de hecho lo han manifestado públicamente. Para nosotros, VOX es un peligro para esta democracia y es igual de peligroso que haya entrado en Andalucía con tanta fuerza”.