A Cruz le "preocupa" que Vox pueda entrar en el Ayuntamiento en mayo

A falta de que el cabeza de lista del PSOE por Huelva, Mario Jiménez, diga algo sobre su provincia (el portavoz andaluz se fue a Sevilla el domingo y en el día de ayer centró sus intervenciones en el análisis regional de los datos electorales), dos son las voces socialistas que han comentado lo ocurrido aquí el 2-D. El secretario de Organización del partido, Pepe Fernández, y el alcalde capitalino, Gabriel Cruz, han dado la cara, cada uno desde su ámbito.

La primera reflexión de Fernández –al hilo de la pérdida de casi 30.000 votos en la provincia y de la caída de la participación en cinco puntos y medio– es que hay que "recomponer la situación" y "empezar a trasladar un mensaje" con la idea de recuperar a ese votante que ha preferido quedarse en casa antes de votar a otra fuerza que no sea el PSOE.

Aunque, claro está, tal y como reconoce el socialista, también ha habido un trasvase de votos de la formación del puño y la rosa a otros partidos, por lo que su formación, desde ya, también trabajará para reenganchar a ese electorado perdido.

Fernández, quien recuerda que el PSOE ha ganado en 70 municipios y es la fuerza más votada por delante del PP, cree que "no es momento de sacar pecho, sino de seguir trabajando" para recuperar a aquellas personas con las que no conectado el discurso y la acción política socialista. Porque el PSOE, según sostiene, quiere volver a "ser la fuerza que es", toda vez que se trata de una formación "esencial en la provincia y en la Junta".

Pepe Fernández "Hemos ganado en la provincia pero no podemos caer en la autocomplacencia"

A cinco meses de las municipales, el secretario de Organización piensa que hay que atender a la "llamada de atención" de la ciudadanía, si bien considera erróneo extrapolar los resultados de las autonómicas al escenario de mayo, donde habrá "un componente más personal" y de "relación directa" con los alcaldes. A su juicio, a los nuevos partidos que han tenido representación en el Parlamento les resultará complicado montar candidaturas para los ayuntamientos.

No obstante, aunque destacó que la fortaleza del PSOE son sus alcaldes, también incidió en que eso "no quita que no prestemos atención" a lo ocurrido, con la idea de trabajar para volver a "conectar" con la ciudadanía.

"Los alcaldes, desde hoy, tienen que estar en la calle con los ciudadanos para atender sus demandas. Y con la cabeza alta, porque hemos ganado en la provincia, aunque con esos elementos que he comentado y que tenemos que analizar sí o sí para no caer en la autocomplacencia", argumentó.

Para Gabriel Cruz hay un componente absolutamente objetivo. Y es que el PSOE ha ganado las elecciones claramente en número, porcentaje y desde el punto de vista de implantación territorial. Sin embargo, destacó que a nivel andaluz se abre un escenario de "evidente incertidumbre".

"Basta ver la composición del Parlamento para saber que aquí va a haber que tomar decisiones y decir las cosas muy claritas", apuntó. Se refirió así el alcalde a la irrupción de Vox, un partido "antisistema y de extrema derecha".

Aunque, al igual que Fernández, el regidor considera que no hay dos elecciones iguales y que, por lo tanto, no se pueden extrapolar los resultados a las próximas municipales, Cruz sí se mostró preocupado ante una hipotética entrada de Vox en el Consistorio.

"Me preocupa porque costó muchísimo alcanzar el grado de convivencia que tenemos en el que, salvando las distancias desde el punto de vista ideológico y de proyectos políticos, sí hay un auténtico consenso, un clima de respeto democrático y de convivencia, de apuesta por la igualdad de los seres humanos y por ese espíritu humanista que subyace en la mayoría de las formaciones políticas, que consiste en mirarnos unos a otros y en vernos como seres humanos", aseguró.

No obstante, señaló que ahora hay que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, valorar lo ocurrido desde la perspectiva y no en caliente, al tiempo que volvió a incidir en que los procesos electorales son todos “completamente diferentes”.