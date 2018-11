"El resto de partidos depende de los que digan los jefes en Madrid"

El portuense Joaquín Bellido entra en la política como candidato a la presidencia del Parlamento por Andalucía por Sí (Axsí) y número uno por Cádiz en estas elecciones andaluzas. Es licenciado en historia, ha dirigido el Club Deportivo Gimnástica portuense y es autónomo dedicado a la administración de fincas.

–Es la primera participación de Axsí en unas elecciones, ¿cuáles son las expectativas?

–Vamos día a día. No nos hemos planteado que tenemos que entrar o aquí se nos va la vida. No es esa la cuestión. Hemos iniciado un camino como plataforma y luego como partido político y estamos por construir. Venimos de una plataforma sin prisas y sin correr. La conciencia andaluza está por encima de todo y el crear conciencia de pueblo andaluz.

–Es difícil que el andalucismo vuelva al Parlamento, ¿no?

–Nosotros somos optimistas siempre. Salimos a ganar, porque si no, no te presentas. Lo que sí tenemos claro que en una primera división no somos ni el Madrid ni el Barcelona, porque no tenemos lo recursos ni tampoco el alcance mediático. Somos pequeñitos y vamos del boca a boca entre los vecinos y vecinas. La gente nos va conociendo, los incrementos de las visitas a nuestras redes sociales son espectaculares. Estamos satisfechos, porque el trabajo principal es hacer conciencia del pueblo andaluz, defender la tierra y concienciar a la gente de que es necesario un partido que defienda los intereses de Andalucía por encima de cualquier cosa.

–¿Y quiere que os identifiquen como el extinto Partido Andalucista?

–Nosotros no somos el Partido Andalucista, ni estructuralmente ni a la hora de definirnos ideológicamente somos exactamente lo mismo. Sí que tenemos un vínculo y es que tenemos gente que viene del andalucismo, porque somos nacionalistas y andalucistas. Es el único vínculo que existe, pero esto no es el Partido Andalucista. Ahora, eso sí, no tenemos porque rasgarnos las vestiduras porque tampoco es el PA el que tiene diez años de gestión sentado en el banquillo con los EREs. La gente que viene con nosotros tampoco es del PP de la Gürtel, porque si alguien tiene lastres son otros, nosotros venimos de una plataforma social.

–¿Qué le parece que otros partidos incluyan en su nombre Andalucía?

–Nosotros somos el partido Andalucía. Creemos que el resto depende de lo que digan sus jefes en Madrid. Todos, le pongan una A a sus siglas o le pongan Andalucía en su nombre. A la hora de defender los intereses de Andalucía todo es mentira. Nosotros somos Andalucía por sí, completo, y Andalucía es la primera palabra.

–Se consideran nacionalistas andaluces ¿cómo lo definirían cuando se está en alerta por otros nacionalismos?

–El nacionalismo andaluz es un nacionalismo positivo. No ponemos muros ni vamos a defender muros, creemos en la solidaridad entre los pueblos, en un nacionalismo que, como decía Blas Infante, antes de andaluz es humano. El nacionalismo andaluz nunca ha sido un nacionalismo secesionista ni independentista ni sectario. Pero que no pisoteen. Nacionalismo peligroso es el de Ciudadanos, el del PP, el que quieren meternos por narices con Vox, el que habla de centralismo y que deja en la cuneta el resto del territorio solamente por satisfacer las ansias de Madrid.

–Más allá de esa defensa, cuente alguna claves de su programa.

–Como primera línea, queremos una fiscalidad totalmente diferente y una forma de financiar la comunidad en el que el peso de la población cuente. Hemos hablado de una deuda histórica con Andalucía porque no se han cumplido los Estatutos y del actual estimamos en unos 3.000 millones de euros faltan por llegar. Dentro de eso, consideramos deuda histórica muchas instalaciones militares para las que no se contemplan compensaciones, como sí pasa en Navarra. Y luego está la falta de inversiones normales, porque en dependencia –como ejemplo–, el Estado no ha aportado lo que debiera, y también es una parte importante las inversiones que no han venido en los Presupuestos del Estado. Para financiar Andalucía hace falta unos diez mil millones de euros de deuda histórica y nosotros desde el Parlamento de Andalucía lo vamos a reivindicar, y el que firme con nosotros eso pues igual empezamos a hablar. Y luego está el cambio del modelo productivo. Con una banca social andaluza, con una universidad de la mano, creemos en crear primero investigación, formación, empleo y empresa. Queremos convertir la reversión del cambio climático en negocio y oportunidad. Y además unos servicios públicos de calidad, recogemos prácticamente todas las reivindicaciones del sector sanitario y creemos que es factible si se van cumpliendo todos los pasos que le he comentado.

–Utilizando un símil deportivo, ¿su partido más importante serán las elecciones municipales?

–Como partido tenemos un reto, que es cambiar la realidad de Andalucía. No vamos a dejar de estar en las municipales y vamos a armar el proyecto para acudir. Pero que no se confunda nadie, porque el objetivo de Andalucía por Sí es un proyecto común por cambiar la realidad de Andalucía. En el manifiesto de la plataforma social hablábamos de la necesidad de estar en las instituciones importantes como el Congreso y el Parlamento andaluz. Ese es el objetivo, más tarde o más temprano pero es el objetivo final. Podemos estar en los ayuntamientos, pero los ayuntamientos, con los problemas que tienen para salir adelante, no son capaces de darle la vuelta a los problemas que tenemos en Andalucía, porque de hecho no tienen competencia.