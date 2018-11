El director de la orquesta socialista

La elección del coordinador de la campaña es una de las decisiones más importantes de los partidos al ser el director de la orquesta que administra la agenda, estrategia y táctica electoral, el cerebro de la acción política en plena vorágine hacia las urnas. Y los socialistas de la provincia están de estreno en las andaluzas del 2 de diciembre. El actual secretario de Organización del PSOE deAlmería y candidato número cinco, Antonio Martínez Rodríguez, es el cerebro que está detrás de la planificación de cada jornada, la inteligencia y análisis de los canales de comunicación y la superación de las contingencias propias de una campaña electoral. Un desempeño que le ocupa más de 15 horas diarias, desde las ocho de la mañana hasta más allá de la medianoche.

El que fuera delegado de Medio Ambiente y Fomento de la Junta debuta en una responsabilidad de primera orden y todo apunta a que llega en el mejor momento porque los sondeos preelectorales dicen que los socialistas almerienses le darán la vuelta a la tortilla para ser la primera fuerza política de la provincia después de catorce años de hegemonía del PP. De ser así, Antonio Martínez será uno de los culpables de la victoria socialista por un trabajo vehemente junto con las agrupaciones y militantes, pero sobre todo con el equipo de 35 personas del Comité Electoral.

Más de 300 actos por la provincia La agenda socialista, de los candidatos y cargos públicos, suma más de 300 mítines, repartos y reuniones sectoriales sin contar con el puerta a puerta de las agrupaciones en cada municipio

Además de planificar los mítines, reuniones sectoriales y repartos a los que acuden los candidatos, con contingencias de última hora por el desarrollo de la campaña y los cambios de agenda, intenta estar en la calle y no quedarse atrapado en el despacho en la sede de Pablo Iglesias sufriendo el exasperante concierto de los teléfonos. El fin de semana estuvo en Huércal-Overa y Pulpí, ajustando al máximo los tiempos que le permite orquestar la batalla socialista.

El PSOE de Almería organizará más de 300 actos a lo largo de la campaña sin contar con el puerta que desarrollan las agrupaciones municipales a través de alcaldes y concejales de la provincia. Cada organización local se encarga de la logística, de recoger materiales y repartirlos entre los ciudadanos y desde el Comité Electoral se fijan las directrices y mensajes.

La logística del mensaje socialista Más allá de los mensajes en redes sociales, la acción electoral del PSOE se proyectará en los 103 pueblos con 100.000 folletos, 7.000 carteles y 500 pancartas.

Son más de 100.000 folletos distribuidos en los 103 pueblos, 7.000 carteles y 500 pancartas, una pirotecnia del formato más clásico de campaña, en el que no falta la megafonía que anuncia los mítines, reforzada por la proyección imprescindible de las redes sociales. De hecho, hay un grupo específico para lanzar las proclamas socialistas a través del Twitter, Facebook e Instagram y otro para montar vídeos ante la importancia actual de la retórica de lo audiovisual. También tienen grupos de WhatsApp para redes, específicos de la candidatura y uno genérico en el que está el aparato provincial.

Sin embargo, la interacción de los móviles y ordenadores no es la prioridad para el PSOE. Antonio Martínez asegura que quieren más cercanía que nunca. Es su primera receta contra la desafección hacia la política y la fragmentación del voto. “Es una campaña del tú a tú, esa es la consigna que tienen todos los candidatos y cargos y explicar que la Junta de Andalucía cumple y viene con los deberes hechos”. Y la mejor manera de hacerlo es con contacto permanente y a la cara, puerta a puerta en el que repasar los logros y explicar propuestas de futuro. El aval con el que pedirán el voto no es otro que la gestión del gobierno andaluz de Susana Díaz. Y en su estrategia no habrá sitio para la confrontación, asegura, “es una campaña limpia centrada en los problemas de los ciudadanos”.

Antonio Martínez, coordinador de campaña “Es una campaña del tú a tú, esa es la consigna que tienen todos los candidatos y cargos y explicar que la Junta de Andalucía cumple y viene con los deberes hechos”

La agenda de los candidatos que integran la lista que lidera José Luis Sánchez Teruel está cerrada con tres días de antelación, si bien siempre hay posibilidad de cambio por la incorporación de dirigentes regionales y nacionales. El martes estuvo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y pendiente de fecha queda la participación de la presidenta de la Junta en el que será el acto central. El secretario de Organización pone en valor el esfuerzo que los alcaldes, concejales y militantes realizan en campaña y recuerda que son la cara del partido. En los municipios más grandes y los que tienen núcleos diseminados se requiere un sacrificio de acción mayor, sobre todo con los repartos presenciales y suelen reforzar la presencia del partido para llegar a todos los rincones.

Antonio Martínez es el analista, estratega, operador e integrador que viene marcando los tiempos de la campaña socialista y tiene bien presente la importancia del relato socialista para culminar la remontada a pesar de la debilidad del bipartidismo. De ahí que tenga perfectamente definido el guión de los quince días , una partitura para movilizar a los socialistas y captar el voto de los indecisos en un momento de atomización del espectro político. Y está en juego, más allá de ser la primera fuerza política provincial, su escaño, el número cinco del PSOE, todo un reto en su estreno como director de la orquesta socialista.