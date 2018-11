Susana Díaz arremete contra Casado en Cantoria por querer “mutilar” la autonomía

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, realizó una intensa jornada de campaña ayer en la provincia con actos en el Almanzora por la mañana, visita a Vícar y El Ejido por la tarde y mitin en Roquetas al caer la noche. La candidata del PSOE a la reelección comenzó la jornada como protagonista de un encuentro en Olula del Río organizado por la Federación de Mujeres del Almanzora en el defendió lo que ha conseguido el movimiento del 8 de marzo y la responsabilidad de las administraciones públicas en convertir la igualdad en el eje de sus políticas. “Cuando salimos a defender nuestros derechos, no hay quien nos pare a las mujeres y cada vez nos acompañan más hombres, pero cuando rompemos un techo, y el 8 de marzo saltaron muchos por los aires, también crecen los discursos retrógrados y actitudes machistas y os pido que no bajéis la guardia en lo que es un cambio de era”, argumentó ante las asistentes al foro.

La siguiente parada fue el pabellón municipal de Cantoria en el que congregó a más de mil socialistas para pedirles el voto mayoritario para seguir al frente del gobierno regional. Susana Díaz cargó ayer contra el líder nacional del PP, que precisamente había estado en el municipio un día antes, y lo acusó de pretender “mutilar e invadir” la autonomía andaluza con su propuesta de que la educación sea una competencia estatal. La dirigente socialista replicó de esta forma al líder del PP del que ha dicho que "es igual que Albert Rivera porque no quieren la autonomía de los andaluces". A juicio de Susana Díaz, “Casado quiere mutilar e invadir la autonomía y el autogobierno logrados el 28F”. Es más, la candidata a la reelección dejó bien claro que “la educación es del Estatuto de Autonomía, de los niños y niñas, del futuro y el presente de nuestra tierra y no se toca, no se toca”.

Díaz pidió a Casado que, cuando “se vaya y planche el traje triste de cenizo”, explique en otros lugares, en otras autonomías del país su intención de quitar a las comunidades las competencias en educación. En este sentido, ha advertido que hoy es la educación y “mañana será la sanidad” y ha achacado la medida del dirigente popular a la “pelea de gallos que mantiene con Rivera”. La presidenta admitió que la educación y la sanidad andaluzas han tenido dificultades, lo que ha achacado a la crisis económica, pero ha sostenido que “no todos” gobiernan igual. Recalcó que su gobierno ha blindado la educación y la sanidad, que están mejorando con más colegios y hospitales, y más profesionales en los dos ámbitos. Frente a ello, ha recordado la privatización de hospitales en Madrid o Valencia y como en Castilla-La Macha, con gobiernos del PP, se han cerrado colegios y centros de salud. La socialista pidió a los almerienses el voto para conseguir una mayoría amplia y ganar por Andalucía, por el avance y el futuro de esta tierra.

Antes de la candidata, intervino Puri Sánchez, alcaldesa de Cantoria, quien hizo un repaso a los logros de la Junta en Almería y destacó la “especial sensibilidad” de Díaz hacia las personas con dificultades y su apuesta porque el empleo crezca y llegue a todos los pueblos. Por su parte, José Luis Sánchez Teruel, cabeza de lista del PSOE de Almería, criticó al PP por tumbar la autopista energética de Baza-Vera que ha recuperado el Gobierno del PSOE. “Es para que estuvieran escondidos de la vergüenza de lo que hizo su partido para frenar el empleo y la riqueza en esta comarca, pero los dirigentes del PP de Almería tienen la cara más dura que el mármol de Macael”, añadió. El socialista puso en valor la licitación de los tramos pendientes de la Autovía del Almanzora y las 296 actuaciones de construcción y mejora en los centros educativos de la provincia.

La presidenta se desplazó por la tarde a Vícar donde realizó un encuentro con la familia socialista del municipio que lidera el alcalde Antonio Bonilla y después de la escala mantuvo una reunión en El Ejido con trabajadoras del manipulado invitada a un acto organizado por el sindicato UGT. La última parada de su visita a la provincia fue la Escuela Municipal de Música de Roquetas donde participó en un acto público con cientos de militantes poco antes de las ocho de la tarde.