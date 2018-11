"Somos la alternativa real al susanismo"

El jerezano José Ignacio García, máximo responsable de Podemos en la provincia, es el número dos de la candidatura Adelante Andalucía.

En esta entrevista, apela a los socialistas que no comulgan con el ‘susanismo’, que asegura que hay muchos, para hacer un “cambio real” en Andalucía.

–¿Considera que la suma de partidos es suma de votos?

–No aspiramos solo a una suma de votos sino a incorporar diferentes sensibilidades y colectivos. Por un lado, está la base social de Podemos, que proviene del 15-M y de la gente que se ha ilusionado por esta nueva forma de hacer política; y por otro está la base de Izquierda Unida, que es una gente que ha mantenido la coherencia y la integridad en momentos que era muy difícil hacerlo. Hay también otra base conformada por Primavera Andaluza y Izquierda Andalucista que procede del andalucismo. En nuestra provincia hay mucha gente que se siente huérfana desde la disolución del PA y hemos incorporado a la mejor gente de lo que quedaba del andalucismo. Y también incorporamos, y así lo dicen las encuestas, a aquellos que piensan que la moción de censura y el cambio de Gobierno en Madrid ha supuesto un aire fresco pero que saben que el PSOEen Andalucía no representa ese cambio. El ‘susanismo’ en Andalucía es un tapón para las ganas de cambio y esa base se ha incorporado también a Andalucía Adelante.

–¿Cree que sigue vivo el espíritu del 15-M del que Podemos dice sentirse heredero?

–Sí, sigue vivo y ha logrado cambiar muchas cosas. ¡Hasta el PP ya hace primarias! El movimiento feminista ha puesto en jaque al machismo institucional y se han traído vientos de transparencia y participación que hace una década no se podían imaginar.

–¿Qué cree que ha aportado Podemos en su primera legislatura en el Parlamento andaluz?

–Podemos ha aportado trabajo, trabajo y trabajo... y de una manera muy generosa. Hemos sido los que más iniciativas ha presentado, más de 5.000 si no me equivoco, y el que más proposiciones de ley ha llevado. Frente a esto, nos hemos encontrado el bloqueo constante del PSOEy Ciudadanos. Hemos tendido la mano pero el ‘susanismo’ ha decidido pactar con las derechas. Y, por otro lado, Podemos ha tenido un grupo parlamentario que no ha perdido la perspectiva y que recuerda de dónde viene. La ética política y la lucha contra los privilegios es una de nuestras características.

–¿Adelante Andalucía no gobernará con el PSOE?

–Lo que tenemos claro es que la experiencia nos dice que participar de un gobierno del PSOE,y más del ‘susanismo’, acaba provocando que ellos se apropien de la victoria y tú te quedes con las contradicciones. Creemos que, como se está haciendo en Madrid, hay que presionar desde fuera para conseguir victorias. Pero lo que queremos es gobernar. El panorama está abierto porque el CISseñala que hay aún un 40% de indecisos; ese es el grupo que va a decantar. Por primera vez, hay un proyecto muy solvente en Andalucía que es alternativa al ‘susanismo’ sin pasar por las derechas. Y aquí recogemos la experiencia de muchos socialistas honestos que saben que Susana Díaz no representa el cambio.

–¿Cuál cree que es la gran asignatura pendiente de la Junta de Andalucía con la provincia?

–El empleo, sin duda. El ejemplo más triste es la ITI, la Iniciativa Territorial Integrada, unos 1.300 millones de fondos de la Unión Europea que vienen expresamente para cambiar el modelo productivo de la provincia. Sin embargo, el PSOE y las derechas han jugado al partidismo, buscando solo proyectos de bombo y platillo y sin pensar en diversificar la economía. Creemos que tenemos medidas concretas para hacer frente a lo que ha hecho el bipartidismo.

–¿Cuáles?

–La provincia se sustenta en un turismo barato e insostenible y un sector servicios que genera trabajos precarios. En cambio, pensamos que el turismo tiene que cambiar hacia un modelo inteligente como se está haciendo, por ejemplo, con el proyecto ‘Conil hospeda’, que permite la interacción entre negocios y que los beneficios se queden en el territorio. Y hay que apostar por una industria sostenible y diversificada donde se pueda generar un empleo de más calidad. Esa es la línea, por ejemplo, del proyecto de Las Aletas promovido por el Ayuntamiento de Puerto Real. Y para ello necesitamos algunas herramientas como la banca pública.

–El PSOE se presenta como la izquierda realista y responsable. ¿Qué le parece ese discurso?

–A mí no me parece responsable que haya 152.000 parados en la provincia. Si participara de un partido que ha recibido una millonada de la Unión Europea para transformar el modelo productivo y lo hubiera desperdiciado, me sentiría preocupado. Aun así, creo que hay muchos socialistas que se sienten avergonzados cuando alguien del PSOE llama irresponsable a otro de la izquierda. Hay muchos socialistas que piensan que el ‘susanismo’ ha dilapidado los valores de este partido.