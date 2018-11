“Los candidatos de otros partidos no han cotizado más allá de la política"

– ¿Cómo ha sido esta campaña? ¿Algo que ver con la anterior?

- Nada que ver, sinceramente no es comparable con las elecciones pasadas porque en las anteriores nadie daba opciones a Ciudadanos en Almería, a lo sumo por Sevilla y Málaga, y aquí no teníamos cuota de pantalla ni entrevistas ni debates ni canutazos... prácticamente fue repartir folletos a diario y la participación en el acto central. Y cuando repartíamos información la gran mayoría de personas no es que no me conociera ni a mí es que tampoco conocía a Ciudadanos. Y ahora ha sido un cambio brutal, no tienes que darte a conocer y además notas el cariño, la ilusión y el apoyo de la gente, las ganas y necesidad de cambio político en la Junta y sientes mucha más responsabilidad y compromiso con tu provincia. Se vive distinto porque antes partíamos de cero y ahora tenemos el orgullo del trabajo realizado durante estos tres años y medio que los ciudadanos han valorado y por eso somos el único partido político que crece en todas las encuestas. Y eso es señal de que algo hemos hecho bien.

- La tónica general de los partidos es más cercanía, ¿ha sido también la receta de Ciudadanos?

- Pues realmente nuestro modelo de campaña si está siendo así, buscando ese contacto permanente porque existe un porcentaje muy alto de indecisos, de un 30 o 40%, y es necesario estar en la calle. A mí por ejemplo, ahora tenía una reunión y nos han dicho convéncenos que estamos entre Cs y otra opción. Y se ganan votos con argumentos en el tú a tú. Porque somos conscientes de que hay ganas de cambio, pero también de que existe un freno, el miedo a lo desconocido, no porque seamos desconocidos sino porque no hemos gobernado, claro que aquí sólo han gobernado los socialistas.

– Pero el refrán dice que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer...

- Los ciudadanos tienen que darse cuenta de que la gran diferencia entre lo conocido -PSOE y PP- y Cs es que nosotros venimos de la sociedad civil y esta comunidad autónoma necesita esa regeneración, tener al frente de sus políticas a personas que sepan lo que es levantarse por la mañana para ir a trabajar y sacar adelante sus empresas y negocios, cotizar fuera de sus cargos. Lees la trayectoria de candidatos del PSOE y PP y algunos no han cotizado más allá de la vida política y no saben lo que es el sector privado. Y es necesario despolitizar esa política para que no se convierta en intereses personales y partidistas que es lo que nos han llevado demostrado PP y PSOE con sus cambalaches como el vergonzoso nombramiento en el Poder Judicial. Yo que he sufrido los problemas de la justicia durante veinte años ejerciendo la profesión me reúno con el Colegio de Abogados y puedo poner sobre la mesa propuestas y soluciones reales o mi compañero Andrés cuando tiene reunión con el Sindicato Médico. No será eso más fácil para mejorar la mala gestión de estos 37 años, tener a personas que saben de lo que se está hablando. Tanto cargo político designado a dedazo, pasando de un sitio a otro, alimentando ese amiguismo y clientelismo ha hecho mucho daño a Andalucía.

- Como el hipotético pacto de gobierno con el PSOE lo habéis descartado, ¿hay opción con el PP?

- Lo que esperamos es que el PP nos de el apoyo para que el presidente de la Junta de Andalucía sea Juan Marín.

– ¿Y acuerdos puntuales con los socialistas andaluces?

- Aspiramos a gobernar en solitario, pero al final mandarán la mayorías que resulten en las urnas el domingo.

- Pero su respaldo al PSOE de Andalucía sorprendentemente no les ha ido mal, sus socios de gobierno normalmente acusan desgaste electoral y Cs no, ¿por qué?

- Por el trabajo llevado a cabo durante estos tres años y medio porque nos quedamos en una oposición haciendo un ejercicio de responsabilidad política. Nuestra decisión le dio estabilidad a esta comunidad, evitando unas segundas elecciones en 2015 y lo que hubiera sido peor, que entrara Podemos en el gobierno andaluz. No hay que olvidar que nosotros teníamos 9 diputados y ellos 15 y su acuerdo hubiera sido infinitamente peor para Andalucía por muchas razones. De bajar la presión fiscal que nosotros hemos conseguido con esa práctica eliminación del impuesto de sucesiones y la reducción del tramo autonómico en el IRPF, habríamos tenido un aumento de los impuestos con Podemos con total seguridad. Y existe un grave riesgo de que de darse un acuerdo de gobierno de PSOE y Adelante Andalucía suprimieran la reforma del impuesto de sucesiones conseguida por Ciudadanos si tienen la mayoría parlamentaria. Y es importante que lo sepan los ciudadanos porque es un impuesto injusto, no es un impuesto de ricos como nos dice el sumatorio de Podemos e Izquierda Unida. No podemos permitir que a los ciudadanos se les siga engañando, hay que contar la verdad siempre.

– ¿Bajarán los impuestos?

- Hemos demostrado en estos tres años y medio que reduciendo la presión fiscal se recauda más y son recursos que puedes destinar a educación, sanidad y dependencia. Y no es que lo diga yo, los datos económicos de Hacienda están ahí para el que quiera verlos. Porque la gente tiene más dinero en el bolsillo y así se recauda más por los impuestos indirectos. Nostros ahora llevamos un paque de medidas fiscales muy ambicioso, con la reducción de un punto y medio más del IRPF autonómico al que ya bajamos dos puntos y si ya eliminamos prácticamente el impuesto de sucesiones con la exención de un millón de euros por heredero y ahora en el programa se eleva al 100% para la línea directa y bonificaciones también para la línea de tercer y cuarto grado (hermanos, tíos...). Y vamos a rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados al que subieron los tipos PSOE e IU en el año 2012.

- ¿Podría enumerarme propuestas específicas para Almería?

- Hemos incluido el trasvase de los excedentes de Rules por citarte un compromiso provincializado. Queremos que ese agua llegue a la provincia de Almería y se lleve a cabo esa autovía del agua porque entendemos que es una solución a largo plazo al déficit hídrico. Y también llevamos el impulso al Corredor Mediterráneo porque para Cs es fundamental que aquellas infraestructuras que son productivas se acaben cuanto antes porque Europa nos va a volver a dar un tirón de orejas. Aunque no sea de competencia autonómica, es necesario fijar ese compromiso en el programa para que nadie tenga dudas.

– ¿Cuáles son sus principales avales y logros de estos tres años y medio?

- No me gustaría hablar de logros en primera persona, sino como equipo y creo que en su conjunto la provincia se ha beneficiado de muchas medidas que hemos conseguido como la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones, también más recursos para sanidad y educación y dependencia en materia de inversiones concretas te puedo nombrar la ampliación del instituto Carmen de Burgos en Huércal, la depuradora de Huércal Overa y el arreglo de la de Antas, se desbloqueó el IES de El Toyo, el desdoblamiento de la Vera-Garrucha era otra exigencia presupuestaria de Cs y la autovía del Almanzora, el plan director para la Alcazaba... otra cuestión es el ritmo de licitación y ejecución por parte de la Junta, pero forma parte de nuestro acuerdo como la retirada de caracolas en los centros educativos de la provincia que era la que más tenía. La provincia ha ganado mucho con el trabajo de los parlamentarios Ciudadanos.

- Si Cs entrara el lunes en San Telmo, ¿cuál sería el primer cambio?

- Pues abrir puertas y ventanas y sacudir las alfombras en el sentido metafórico. La primera medida de Cs es una auditoría de las cuentas públicas que entendemos que es fundamental porque hay que actuar con sentido común y con criterio y que duda cabe que después de 37 años de un PSOE manejando los dineros de los andaluces a su antojo y con mucho despilfarro, y no porque lo diga yo sino porque desgraciadamente tenemos 30 casos de corrupción, es necesario conocer bien las cuentas y a donde ha ido hasta el último euro de los ciudadanos. Vamos a estudiar si han desviado fondos a donde no debían, lo que se ha gastado en la administración paralela (agencias, empresas públicas) y en chiringuitos políticos sin rendimiento más allá de colocar a amigos. Y la siguiente medida será seguir reduciendo la presión fiscal y los impuestos de los andaluces.

– El PP de Arenas quería traerse la Consejería de Agricultura a Almería y el de Moreno ha propuesto un centro de investigación agroindustrial de referencia. ¿No tiene Cs ningún proyecto para ilusionar al campo almeriense?

- Lo ilusionante para el agricultor no es tanto tener una Consejería en Almería sino que realmente funcione y conceda en tiempo y forma esas ayudas que se anuncian a bombo y platillo. Lo ilusionante es no tener que estar pendiente de un BOJA de cuando se convocan o no las ayudas porque bastante tienen con sacar adelante cada día su explotación y que lleguen a los bolsillos de los agricultores con eficacia y eficiencia. Por eso Cs propone una Ley de Subvenciones que permita al campo saber cuando van a disponer realmente de esa financiación y puedan hacer previsión de futuro.

- ¿Qué le diría al elector indeciso para que le vote el domingo?

- Les diría que está demostrado que la única posibilidad real de cambio, tan necesario en la comunidad por higiene política y democrática, tiene que venir liderado por Ciudadanos porque el PSOE ha tenido tiempo y dinero en todos estos años para hacer más Andalucía, más educación y más sanidad y más de todo como repiten cada campaña y no hay que olvidar que la comunidad ha recibido más de 100.000 millones de euros de fondos comunitarios y seguimos siendo una de las regiones más pobres de Europa y estamos a la cola en competitividad y el PP hace 37 años tiró la toalla por esta tierra, se han acostumbrado a perder y han estado en una cómoda oposición radicalmente opuesta a la que ha hecho mi partido que ha sido responsable y útil. Nos podemos presentar con la cabeza muy alta ante el electorado y los demás no pueden decir lo mismo. Somos personas que venimos de la sociedad civil a servir a la política y no a servirnos de ella. Y esto tampoco lo pueden decir en el PP y PSOE que fuera de la política no tienen vida ni trabajo.