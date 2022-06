"El PSOE es el único que traslada un programa de Gobierno creíble"

La presidenta del PSOE de Cádiz y alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, junto a la cabeza de lista del PSOE de Cádiz al Parlamento de Andalucía, Irene García, y el también candidato Fernando López Gil, han dejado este jueves claro en Jerez que “el Gobierno de Moreno Bonilla no ha hecho nada nuevo, ni mejorado infraestructuras, ni servicios en la ciudad a pesar de disponer de partidas presupuestarias gracias al Gobierno de Pedro Sánchez”.

Por su parte, Sánchez ha manifestado que “no sabemos a qué están esperando las derechas para implementar las partidas extraodinarias que ha recibido Andalucía del Gobierno Central para paliar los efectos de la pandemia, ya que el hospital de Jerez atiende a gran parte de la Sierra de Cádiz y Costa Noroeste, en total, más de 400.000 personas y necesita un refuerzo inmediato de personal y de espacio; pero Moreno Bonilla ha hecho oídos sordos a pesar de que le hemos ofrecido terrenos para su ampliación”.

En esa misma línea, López Gil, ha afeado al "Gobierno de PP y Cs con el apoyo de Vox que aunque se dedicaron a hacer más de mil promesas en Andalucía y Cádiz la única evidencia es el incumplimiento de todas ellas”. "Habría que recordarle a la hoy número uno del PP al, Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, su frase de que 'la UCA debe buscarse la vida', cuando la universidad gaditana le pidió dinero para trasladar la Facultad de Ciencias de la Educación a Valcárcel", ha dicho. Según el socialista, “esa desidia es aplicable a muchos sectores, como cuando la ciudadanía se tiene que buscar la vida cuando la cita médica para su médico de cabecera se la dan con más de diez días de retraso; esas son las políticas de la derecha”.

También han recordado que “la Formación Ocupacional es fundamental, ayer mismo hubo un debate con empresarios en Jerez donde manifestaban no encontrar mano de obra cualificada que necesitan sectores como la piel; la madera vinculada a reparación de buques; la ciberseguridad o la cualificación en idiomas para el sector turístico”.

En este sentido, López Gil ha asegurado que “cuando una formación está más enfocada a cumplir con las necesidades del mercado laboral el éxito en la contratación está asegurado”. “Moreno Bonilla debió encontrarse al entrar en la presidencia muchas carpetas y proyectos perfectamente diseñados con hoja de ruta y expedientes administrativos elaborados con la financiación asegurada y que a buen seguro han dejado guardados o los han tirado a la papelera”, ha añadido.

Para el candidato del PSOE “es inadmisible que muchos de esos grandes proyectos se pararan, uno, concretamente, tenía destinado 36 millones de euros para crear y adecuar una red de Centros de Formación Ocupacional para el Empleo para que aquellas empresas que requieren una respuesta rápida tengan los mecanismos de formación adecuados y otro de los proyectos de la Consejería de Educación era un Centro en Jerez que tenía asignados más de 12 millones de euros y que esta ciudad no ha visto por ningún sitio”.

Así, López Gil ha defendido que “tiene que ser lo público lo que dé respuestas a esas demandas que tienen las empresas en la provincia, razón por la que Juan Espadas retomará esos proyectos que se quedaron en carpetas, reactivaremos la apuesta por el talento y la innovación; ya que entendemos que ese es el futuro, pues hace falta invertir en formación y talento”.

También ha intervenido Irene García para indicar que “los socialistas somos los únicos que estamos trasladando propuestas y lo decimos porque el PP ha eliminado su programa electoral 2018 de la página web con la intención de ocultar la evidencia de que no han llevado a cabo ninguna propuesta”. La candidata asegura que “a la derecha y al PP, concretamente, a la señora Mestre no le gusta debatir, a la vista está de que a la solicitud de un cara a cara lo único que haces es dar la espalda” y en este sentido, también lamenta que "el debate de Canal Sur se vaya a emitir este viernes a las doce de la noche, lo que forma parte de la estrategia del PP de desmovilizar el voto".

Para García es evidente que “el PP no ha aprendido nada sobre gestión, de ahí que le sobren millones de los Fondos Europeos y estatales que ha recibido durante la pandemia y que no ha utilizado en detrimento de la ciudadanía y de los Ayuntamientos que han sido castigados hasta la extenuación por el Gobierno de Moreno Bonilla”. Frente a esa desidia, “ha estado la Diputación de Cádiz que no solo no hemos devuelto nada, sino que le pedimos, incluso que nos deje gestionar programas y proyectos que desde la Junta Moreno Bonilla es incapaz de hacerlo”.

Así que, García ha asegurado que “el PSOE es el único partido que traslada un programa de Gobierno creíble detallando cada partida, cada céntimo de euro que se necesita para ejecutar los proyectos y de dónde saldría esa financiación; porque estamos verdaderamente preocupados por el desempleo juvenil y no se han puesto en marcha instrumentos para frenarlo y reverirlo como sí ha pasado en otras comunidades autónomas”.

Para finalizar, García ha dicho que “con la llegada de Espadas se implementarán planes de empleo inmediatos para ofrecer primeras oportunidades laborales a la gente joven; también están garantizados con Juan Espadas los escudos sociales que necesita la ciudadanía, especialmente para los que menos tienen y ese es el modelo que nos estamos jugando el 19J”.

Ha concluido diciendo que “el PP no debería bajar la guardia porque se va a llevar la sorpresa de que los 8.000 sanitarios a los que ha despedido y sus familias van a ir a votar; pero también van a ir a votar los jerezanos que han visto como proyectos de progreso para su ciudad se han ido a otros territorios; también van a votar las personas mayores que no reciben sus prestaciones de la Ley de Dependencia y mueren muchos sin recibirla jamás y los jóvenes que no tienen oportunidades en su tierra, esos también van a ir a votar; queda campaña y al PP se le va a hacer dura, porque esa mayoría auténtica que ha nombrado sí que van a llenar las urnas y no precisamente de papeletas de derechas y extrema derecha”.