El nuevo Parlamento se constituye el 14 de julio, hay dos semanas para llegar a un acuerdo antes de agosto

El Boletín Oficial de la Junta (Boja) ha publicado este martes por la mañana el decreto de disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones para el domingo 19 de junio. Se especifica que la Cámara legislativa que salga de las urnas se reunirá, por primera vez, el 14 de julio. En esa sesión, que arranca con la designación de la llamada Mesa de edad, se eligen al presidente de la Cámara, a los vicepresidente de ésta y a los vocales.

Este es uno de los pasos más importantes de la nueva legislatura, porque ya avanza un primer acuerdo entre fuerzas políticas para elegir al presidente de la Cámara. Hasta ahora, si el partido que pone al presidente tiene que gobernar en coalición, el de la Cámara será un diputado de socio minoritario. Así ocurrió con IU y, después, con Ciudadanos. La última presidenta del Parlamento es Marta Bosquet, de los liberales.

Llegados a ese 14 de julio, a las 12 del mediodía se inicia un pleno sólo para esa elección. A partir de ese momento, el presidente de la Cámara cita en una, o varias rondas, de consultas a los líderes de los grupos parlamentarios para proponer un candidato a presidir la Junta. Se da un plazo de dos semanas, al final de cual se vuelve a citar a la Cámara para votar al candidato a presidente.

En esas dos semanas hay tiempo para alcanzar un acuerdo entre partidos, toda vez que es muy difícil que la Cámara recupere los tiempos de las mayorías absolutas. Las negociaciones más complicadas son, sin embargo, las que colocan al primer partido al borde de la mayoría absoluta -pongamos, por caso, 49 escaños, a falta de seis-, porque ello no supondría un Gobierno de coalición.

Si fuera el PP, por ejemplo, el que tuviera esos 49 parlamentarios, esperaría a que Vox se abstuviera, casi sin ofrecerle nada a cambio. Si hubiera un resultado más igualitario, los Gobiernos de coalición se ven de modo muy claro, y el acuerdo cae por su propio peso. Más si las izquierdas sumasen más escaños que el PP.

La Cámara se compone de 12 parlamentarios de Almería; 15 de Cádiz; 12 de Córdoba; 13 de Granada; 11 de Huelva; 11 de Jaén; 17 de Málaga y 18 de Sevilla. Son 109, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 55.

En la primera votación para elegir al presidente de la Junta, éste necesita 55 votos. Si hay un gran acuerdo de Gobierno, lo tendrá. Si no es así, se esperan 48 horas para elegirlo por mayoría simple, con lo que le bastan más síes que noes. En esta ocasión, las abstenciones ya tienen un importante valor. Si Juanma Moreno, por ejemplo, no sumase más que los partidos de izquierda, debería contar de modo obligado con lo síes de Vox. Si no fuese así, el PSOE junto a las izquierdas nombrarían al presidente de la Junta.

Si en esa segunda votación tampoco hubiera acuerdo, el presidente de la Cámara haría una nueva ronda y propondría al mismo u otro candidato. Si no hubiese acuerdo en votaciones sucesivas, a los dos meses de la primera, se disolvería el Parlamento para repetirse las elecciones.

Lo más probable es que el nuevo presidente salga elegido en la primera o segunda votación, lo que coloca la toma de posesión a finales de julio o principios de agosto. El presidente nombraría, después, mediante decretos, a sus consejeros.

Si fuese así, si el nuevo Gobierno hubiera echado a andar en agosto, tendría tiempo para enviar el proyecto de ley de Presupuestos de la Junta de 2023 a la Cámara en octubre. Antes de final de año, estaría aprobado.