Pastor (PP) recuerda a Díaz que la dependencia sale del bolsillo "de todos los andaluces"

La presidenta del Congreso de los Diputados, la popular Ana Pastor, ha manifestado en referencia a la presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a la reelección por el PSOE, Susana Díaz, que "hay quien cree que la dependencia la paga de su bolsillo, pero sale del bolsillo de todos los andaluces". "Malo del político que va diciendo yo hice, yo inauguré y yo puse", ha advertido.

En una reunión con afiliados en Córdoba, acompañada por el presidente del PP cordobés y candidato al Parlamento andaluz, Adolfo Molina, y el candidato número uno del PP cordobés al Parlamento, José Antonio Nieto, Pastor ha manifestado que "un político nunca puede decir gracias a mí la gente tiene atención a la dependencia", algo que "se tiene porque es un derecho y todas las personas dependientes necesitan una ayuda", ha argumentado.

Según ha dicho, "la gente en Andalucía es muy inteligente y sabe perfectamente cuando a uno le están haciendo populismo y cuando realmente hay soluciones", a lo que agregó que "luego hay que distinguir a aquellos que no han hecho nunca nada en su vida y, sin embargo, tienen las soluciones para todo".

En este sentido, ha aseverado que "no se puede hacer de la política una profesión", aconsejando ante ello que "en política hay que ser honorable", por lo que "no se puede tener ni una sola duda de que lo más importante es dar ejemplo con tu actitud, con cómo eres, seas honrado y no utilices la política para beneficio propio, sino que la política es para mejorar la vida de la gente", ha recomendado Pastor.

Así, ha defendido que estas elecciones son "importantísimas, porque se deciden muchas cosas", avisando que "hay distintos modos de hacer política", como es "preocuparse por lo que le preocupa a la gente", ante lo cual ha indicado que "en Andalucía hay varios temas muy importantes", entre ellos "la mejora de los servicios públicos".

Apuesta por la mejora del sistema sanitario

Al hilo, ha sostenido que "la mejora del sistema sanitario es una de las claves", dado que "son muchas las cosas que hay que mejorar y en la sanidad no se convence a la gente con titulares", criticando que se den intervenciones quirúrgicas para el año y medio después de solicitarla. También, ha apostado por la formación de los jóvenes para "tener salidas en el mundo laboral".

Pastor ha manifestado que "la gente va a elegir entre seguir con lo que tiene, que se han hecho cosas como en todos los lugares de España, pero si se quiere apostar por el futuro” ha invitado al voto al PP, resaltando que "es un momento muy importante".