Pinza de plastilina no fuerza elecciones

No hay ningún cambio en la política andaluza respecto a diciembre, Vox sigue siendo tan impredecible como en 2021. Depende de su dirección de Madrid, y ni los parlamentarios andaluces saben qué harán dentro de dos semanas, sí, no o abstención. La pinza que denuncia Juanma Moreno es de plastilina, no justifica un adelanto electoral, no hay bloqueo en el Parlamento, sino desconcierto, Vox ha sido uno de los partidos del cambio y lo seguirá siendo, aunque de vez en cuando le pegue en las espinillas al presidente, para acto seguido, disculparse.

Este mismo lunes, Vox rechazaba con PP y Ciudadanos en la mesa del Parlamento una comparecencia de Juanma Moreno sobre la financiación de su partido en Almería. No le sale ser malo, amaga, pero no remata, y es que sabe que su electorado no le permitiría que fuese contra el cambio. Control, sí; derribo, no. Ni pinza ni bloqueo sistemático ni unidad de acción en la oposición.

El electorado de Vox no le perdonaría que derribase al primer Gobierno del cambio, por eso amagan de modo permanente

Vox ya no va tan bien en las encuestas, sus expectativas electorales en Andalucía siguen siendo buenas, pero no bastan para asegurarse la entrada en un Gobierno de coalición con Juanma Moreno, y ése es el nerviosismo que trasladan sus decisiones. Como ésta de solicitar la comparecencia del consejero de Salud, Jesús Aguirre, para rectificar cuando se dan cuente de que su portavoz no podrá intervenir en ese pleno. El 13 de febrero se celebran las elecciones en Castilla y León, y si el popular Fernández Mañueco obtiene un resultado holgado, tal como parece, gobernará con los retales de Ciudadanos y las formaciones de las provincias vacías. Vox tendría que conformarse con un puesto secundario como el de la comunidad de Madrid.

Juanma Moreno no está pensando en disolver el Parlamento en febrero, lo que llevaría a elecciones a finales de marzo o abril. Espera a que el tiempo (climatológico) mejore y la pandemia caiga para que alivie los centros de Salud, porque si algo ha revelado el episodio de este lunes en Fitur es que la sanidad debe preocupar bastante al Gobierno de Juanma Moreno. Los alcaldes socialistas han constituido una plataforma por la sanidad pública y a todos les resulta evidente que Salud Responde no responde; otra cosa es que se entiendan las causas de las demoras en plena sexta ola, pero la oposición de izquierdas cree que ha encontrado una ranura por donde erosionar la buena imagen del Gobierno andaluz.

Lo que una buena fuente socialista se pregunta es lo siguiente: ¿Por qué no convoca elecciones Juanma Moreno ya? Y es cierto, más allá de que aún no tenga un relato para la disolución y de que sus socios de Ciudadanos necesiten estos últimos minutos para despedirse de sus seres queridos, lo cierto es que el PP, quizás, ya no siga subiendo más en las encuestas. Las expectativas lo han situado en los 49 ó 50 escaños, a cinco de la mayoría absoluta, pero suficientes para gobernar en solitario. Eso es lo que Juanma Moreno no puede perder. "Por Dios, sacad un buen resultado", que es lo que rogó el pasado fin de semana a sus compañeros de Castilla y León.

El presidente de la Junta sigue pensando en junio. O en octubre, pero la mano comienza a dudar. A que convoco.