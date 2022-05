Podemos amenaza con ir por separado si no se acepta a su candidato

La izquierda apurará el viernes para intentar alcanzar un acuerdo de listas de unidad. Por el momento, Podemos mantiene su exigencia de que su candidato, el diputado gaditano Juan Antonio Delgado, sea el candidato a la Presidencia de la Junta. Izquierda Unida (IU) y Más País, que cuentan con el respaldo de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quieren que la candidata sea la parlamentaria Inmaculada Nieto. Ambas partes creen que el desacuerdo es posible, en cuyo caso serían tres las listas de la izquierda que concurrirían a las autonómicas del 19 de junio: la de Teresa Rodríguez, la de Podemos y la de IU junto a Más País.

Las negociaciones de la izquierda van al revés. Porque de lo que se trata no es de conseguir una unidad entre partes, sino de repetir la fórmula de las últimas elecciones generales, la de Unidas Podemos, la que está representada en el Gobierno de la nación. Si no hubiese acuerdo, por tanto, se estaría rompiendo una coalición que funciona en la actualidad, en lo que sería un desacuerdo que va más allá de Andalucía.

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha estado este jueves en la Feria de Sevilla. Ha tirado unas cañas en la caseta de Comisiones Obreras, se ha congratulado de los buenos datos de desempleo del mes de abril y se ha paseado, sobre todo, con la parlamentaria Inmaculada Nieto, la candidata preferida por IU y Más País. Esperanza Gómez, la líder de Más Andalucía, ha estado con ellas, así como el ministro de Consumo, Alberto Garzón.

El desacuerdo de las partes excede, por tanto, a lo andaluz, porque deja ver también los recelos de Podemos hacia el frente que promueve Yolanda Díaz. A ésta le señaló Pablo Iglesias cuando se marchó del Gobierno como la candidata a la Presidencia del Gobierno, pero desde Podemos no dejan de transmitir los recelos porque, entienden, que Díaz va por libres. Los desencuentros con la ministra Ione Belarra, que es la líder de Podemos, han sido numerosos.

El problema añadido a este asunto de fondo es la debilidad de Podemos en Andalucía. Este partido estuvo liderado en sus mejores años por la parlamentaria Teresa Rodríguez, de Anticapitalistas, pero la gaditana decidió romper con la formación y fundar una formación andalucista, lo que a la postre le costó que la echasen del grupo parlamentario.

La presencia en el territorio y en las instituciones recae sobre IU, que es una formación de larga trayectoria en la política andaluza. Tiene alcaldes, cuenta con parlamentarios y con una organización disciplinada. IU convocó sus primarias, pero dejando libre la nominación del candidato a la Presidencia en previsión del acuerdo con Podemos.

Sin embargo, los morados actuaron al contrario. Convocaron a la militancia para elegir al diputado Juan Antonio Delgado. Lo que se explican desde ambas partes es que la ruptura es posible, porque Podemos no acepta a otro que no sea Delegado e IU, y Más País, no le quieren. Hubiera valido con un independiente, pero tampoco han encontrado a alguien que les dé más seguridad que los nombres conocidos.

La debilidad de Podemos en Andalucía es la misma que exhibe en Valencia, Cataluña y Madrid, donde son otros partidos de izquierdas los que lideran ese polo del espectro político. Compromís, En Común y Más Madrid son más fuertes en estas comunidades que la marca de Ione Belarra.

Este viernes se agota el plazo legal para inscribir las coaliciones electorales. Si no la registraran, las tres izquierdas irian por separado, con el peligro de desperdiciar muchos votos en las ocho circunscripcione sandaluzas.