Susana Díaz se compromete a dotar los hospitales de la comarca con más profesionales

La candidata del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se ha comprometido a dotar de más personal a los hospitales de Algeciras y La Línea. Lo ha hecho en un acto público celebrado en un restaurante de Campamento ante mayores y militantes socialistas de la comarca.

"La sanidad pública va a seguir creciendo. Lo que decimos lo hacemos. Ahí esta el nuevo hospital de La Línea, que lo vamos a dotar de más profesionales, y vamos a dar más apoyo al hospital de Algeciras para que sean centros de referencia", ha indicado Díaz ante sus simpatizantes.

Antes del baño de masas ha comparecido brevemente ante los medios ante un retraso de más de una hora en la convocatoria. Sobre el acuerdo del Brexit, la presidenta ha indicado: "Lo que tenía clarísimo que del acuerdo que firmaran España y Reino Unido tenía que salir un compromiso nítido con los vecinos de La Línea, con las 10.000 personas que entran a trabajar en la Verja, con los españoles que hay en Reino Unido y con los residentes en la Costa del Sol. Fue lo que le transmití a Pedro Sánchez el primer día de negociación y se ha tenido especial sensibilidad con los 10.000 españoles que todos los días entran a trabajar a Gibraltar".

Díaz también se ha referido al debate electoral en el que participó este lunes junto a los candidatos de PP, Adelante Andalucía y Ciudadanos. "El debate de ayer fue previsible, con falta de argumentos y agresividad incluso entre los que pretenden pactar, y todo para tapar una falta de proyecto sólido para Andalucía. Me presento a estas elecciones ante dos coaliciones, una de Podemos y sus socios, que ofrecía duplicar el presupuesto de la Junta para, de manera, brillante, cumplir los compromisos porque donde hay 26.000 millones no se puede prometer 54.000 millones a los ciudadanos. Por otro lado está la coalición de derechas que no se aguantan pero lo único que les motiva es unirse frente al PSOE. Pido el voto a los andaluces para lograr una amplia mayoría y seguir creciendo".

La presidenta también se refirió al hecho de que el PP no descartó que negociaría con Vox y defendió la titularidad pública de Sierra Nevada frente a la "intención de los populares" de privatizar la empresa que gestiona la estación de esquí.