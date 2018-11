Susana Díaz: "Sería una falta de respeto hacer esperar Andalucía por si hay elecciones generales"

Susana Díaz atraviesa el ecuador de esta campaña electoral, sin saber si algún grupo de la actual oposición, a su derecha o a su izquierda, le apoyará en la investidura en caso de que gane los comicios del 2 de diciembre. El riesgo de una repetición electoral es real. La candidata socialista es entrevistada poco antes de salir hacia un mitin en San Juan, Sevilla, que tuvo que ser suspendido por una protesta de taxistas.

-¿Qué impresión se lleva de estos primeros días de calle?

-Muy positiva. Además cada día veo más movilización, dentro y fuera del PSOE, en la calle, y eso a pesar de que tengo dos bloques. Uno que se presenta como bloque de la izquierda, de Podemos y de IU, y otro en la derecha, que plantea un acuerdo para bloquear Andalucía.

-Hay hitos de la campaña que han causado sorpresa, como ese saldo de sus cuentas de 80 euros.

-Es lo que tengo, más un depósito de ahorro de 30.000 euros. Quien quiera ganar dinero no puede venir a la política. O se viene por vocación o se equivoca. Esto es como la docencia. Si son nuestros niños y a veces nos sacan de quicio, imagínese lo que es meterse en un aula tantas horas. Quien quiera una Jaguar o un gran chalé, que se dedique a otra cosa.

-Ni Ciudadanos ni PP ni Adelante Andalucía quieren hacerla presidenta.

-Están esos dos bloques de los que he hablado antes, y yo aspiro a una mayoría sólida y amplia; después, que todo el mundo respete la voluntad de los andaluces. Yo nunca utilizaría el voto socialista para bloquear las instituciones, y como ésa es la esencia de la democracia, respetar los resultados, lo que digo es que si no tienen una alternativa, que no nos paren, que no bloqueen Andalucía y a su progreso.

-Pero alguna culpa también tendrá usted en que nadie quiera pactar con el PSOE.

-Yo tenía una relación estupenda con Ciudadanos hasta que llegó Rivera y mandó a parar. Y mandó parar porque entró en estado de pánico después de la moción de censura y del congreso de Casado. Y tenía, antes, un gran Gobierno con Izquierda Unida, a cuyo vicepresidente le tengo un aprecio enorme. Hasta que les pasó lo mismo, pero por Iglesias y por Garzón. Si los andaluces deciden, mayoritariamente, el 2 de diciembre que yo sea su presidenta, que lo respeten.

-Los andaluces no eligen una presidenta, eligen un Parlamento y es esa distribución de fuerzas la que deciden la Presidencia.

-Claro. Totalmente, de acuerdo. Todo el que pueda formar una mayoría parlamentaria tiene el derecho a presentar una alternativa. ¿Qué pasó aquí aquellos 80 días de 2015? Que no tenían una mayoría alternativa pero tampoco dejaban que el PSOE de Andalucía gobernase. La legitimidad que tienes para formar una mayoría no la puedes usar para bloquear la democracia.

-¿Pero no ha hablado estos días con Juan Marín o con Teresa Rodríguez para ir preparando el campo de diálogo?

-Soy muy respetuosa. Si el día 2 de diciembre obtengo un respaldo mayoritario de los andaluces, hablaré con todo el mundo, con todas las fuerzas políticas.

-Por usar un término de Teresa Rodríguez: ¿Con cuántos dragones se conformaría? ¿Cuántos escaños necesita? ¿47 parlamentarios, los que tiene?

-No, con esto no hago símiles.

-¿Y si hay bloqueo?

-Es que no lo contemplo.

Después del 2 de diciembre, hablaré con todos, quiero gobernar en solitario, pero hablaré con todos"

-Pero eso no depende de usted. ¿Corremos el riesgo de que haya que repetir las elecciones?

-Ellos no lo han descartado, les pregunté tres veces en el debate de Canal Sur. Les dije: vale, ustedes se ponen de acuerdo para gobernar desde la derecha si suman lo suficiente. ¿Y si no la tienen? ¿Qué harán, bloquear? Espero que no tengan esa irresponsabilidad.

-Repetir sería un fracaso absoluto.

-Evidentemente, en democracia siempre es un fracaso. Se hizo en España, y parece que algunos consideran normal lo que no lo es. Hay que asumir el resultados. Yo hablaré con todos, y en enero quiero estar funcionando.

-Es posible que haya un adelanto electoral de las generales y que su anuncio coincida con los debates de investidura en el Parlamento andaluz.

-No lo sé, no le he preguntado por ello al presidente del Gobierno ni él me lo va a contar. Hemos hablado de Navantia, del Brexit, del tren de Algeciras, del plan de empleo, pero ni hablamos en su día de la fecha de las elecciones andaluzas ni ahora de las generales. Lo que espero, y deseo, es que el mes de enero nos coja al Gobierno trabajando.

-Enero es muy pronto, sería lo normal, pero tal cómo están las alianzas.

-Usted lo ha dicho, sería lo normal. ¿Por qué tenemos que acostumbrarnos a que lo anormal sea la pauta en las instituciones.

-El pasado sábado dijo que iba a construir 15 hospitales en Andalucía. ¿No son muchos?

-Son los que hacen falta, y algunos los estoy licitando ya. Ayer salió la licitación del de Lucena; el de Palma del Río va por la segunda planta; Vejer y Lepe están terminados, esperando que los ayuntamientos terminen los accesos. Y, después, vamos a hacer el tercer hospital de Málaga, está pendiente el de Torremolinos. Son 15 hospitales y varios centros de salud.

-El de Vejer ha estado casi 20 en años entre proyectos y obras. La Línea...

-Con el de Vejer me pasa como el de La Línea, yo los he inaugurado los dos, y el de La Línea podía haber estado meses antes si la tarea municipal hubiera estado terminada. Eran compromisos anteriores, tenga en cuenta que durante la crisis económica otros Gobiernos han tenido que priorizar. Pero ahora estamos en un ciclo económico diferente y quiero que ese se traduzca en mejor sanidad y en mejor educación.

-¿Cuánto cuestan esos 15 hospitales?

-Depende de cada uno de ellos, lo más costoso es el equipamiento, más que el edificio. A pesar de las críticas, piense que el presupuesto actual del SAS es el más alto de nuestra historia, son 9.000 millones de euros. Es decir, mucho de los ataques obedecen a que hay sectores que ven un negocio, en Valencia se privatizaron cinco, en Madrid los tribunales paralizaron el plan de privatizaciones. ¿Cuánto está costando recuperar Alzira? No sólo hacemos infraestructuras, he terminado el de Guadalhorce, Cártama, Lebrija, Lepe, abrimos hospitales, por tanto, pero además hemos tenido otros dos gastos, aunque yo les llame inversiones. Hemos aumentado la plantilla, hemos aumentado la cartera de servicios y, además, estamos renovando los equipos técnicos de los centros de atención primaria. Lo de los niños diabéticos le ha cambiado la vida a 8.000 familias. Y con los equipos, muchas pruebas se harán en los centros y se eliminarán listas de espera en los hospitales.

Los 15 hospitales que he anunciado son los que necesita Andalucía; yo sí he abierto hospitales"

-Sabemos que casi eliminar el impuesto de sucesiones ha costado ya unos 50 millones de euros. ¿Hay más margen para bajada de impuestos?

-Lo que tengo claro es que, uno, que no ponga en peligro el Estado del bienestar y, dos, que el oxígeno vaya a las clases trabajadoras y medias, que son las que más costes han asumido durante la crisis. A fecha de hoy, la información del Ministerio de Hacienda es que la recaudación ha aumentado porque la economía va mejor, eso nos permitirá tener un Presupuesto expansivo y yo quiero aprobarlo en enero. Y la previsión de todos los analistas es que 2019 seguirá siendo un buen año, a pesar de los nubarrones que algunos ven.

-¿Presupuestos en enero?

-Sí, hicimos el trabajo de redacción, pero Rivera entró en pelea de gallos con Casado. Tenemos el esqueleto del Presupuesto y queremos llevarlo al Parlamento en enero.

-También ha anunciado la gratuidad de los libros de los niños entre tres y seis años. ¿No son demasiados gastos?

-Eso tiene una explicación lógico. Cuando se reforma el Estatuto de autonomía, la educación infantil entre en la primaria, antes no era así, y lo que ocurre ahora es que, en el mismo colegio, los niños de primarias tienen los libros gratis y los otros, los de infantil, no, lo pagan los padres. Son más costosos, y no se pueden pasar de unos a otros, porque se pintan.

-¿Pero cuándo cuesta eso?

-Ahora mismo no se lo puedo decir, porque no los tengo aquí, pero el cálculo está hecho curso a curso. (Una hora más tarde, dará el dato por teléfono: nueve millones de euros el primer año)

-Lo que quiero decir es si tiene el coste de sus anuncios.

-Claro. Cuando yo dije que el coste de la gratuidad de las matrículas universitarias era de 30 millones de euros, dijeron: ¿Sólo 30 millones? Y eran 30 millones, y fue el cambio del modelo universitario. La gratuidad de los libros de esos niños tiene un coste simbólico al lado de lo que invertimos en la primaria.

-También ha hablado de bajar la tasa de desempleo en nueve puntos. ¿Cuántos parados son?

-Nueve puntos.

-¿Cuánto es eso?

-Son nueve puntos, es el horizonte mínimo que me marco. Creo que con el trabajo de los empresarios y con el crecimiento económico previsto, estamos en condiciones de que nuestra tasa de desempleo baje nueve puntos.

-¿Por qué no me dice que eso son 500.000 empleos?

-Quiero ser responsable. Si algo me he ganado en estos cinco años de presidente es que mi palabra vale. Si pongo el dispositivo flash para los niños diabéticos, lo hago; si digo que bonifico las matrículas universitarias, lo hago; si hay que aumentarla a otros centros superiores, se hace. El reto que me he marcado con los empresarios y los sindicatos es ése, bajar la tasa y bajar la precariedad en el empleo.

-Este lunes vuelve a debatir con los candidatos en televisión. ¿No puede hacerle una oferta que no puedan rechazar para gobernar? Lo digo sin ironía.

-Queda media campaña, pero el día después, si tengo la confianza de los andaluces, abriré la mano a todas las fuerzas políticas, para gobernar en solitario, porque creo que es mejor, pero a todas las fuerzas. La pluralidad democrática no puede significar más bloqueo.

-Parece que aquí se espera a ver si hay elecciones generales en marzo.

-Eso parece, y es una falta de respeto a Andalucía, a los electores y al 28-F.