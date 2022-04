Teresa Rodríguez: "Es necesario una izquierda que pueda criticar al PP y al PSOE"

Teresa Rodríguez ha valorado esta mañana en Cádiz que la voluntad de su formación "es tener voz propia en todas las instituciones para no ser andalucista solamente cuando tu partido no gobierna en Madrid, como es costumbre en el PSOE y PP" y ha marcado las elecciones como las primeras de todas, ya que la aspiración de Adelante Andalucía es "tener representación en todas las instituciones".

La candidata de Adelante Andalucía, que ha atendido a los medios en el parque Genovés, ha dicho que Adelante se presenta con "la misma lógica de 2018 aunque no con las mismas fuerzas políticas que entonces". "Pero sí con los mismos criterios y tener voz propia en todas las administraciones como ya tienen valecinos, vascos, gallegos, turolenses o Baleares". Su formación, ha añadido, está preparada para las elecciones del próximo 19 de junio y ha considerado "necesario una izquierda que pueda criticar con la misma libertad al PP y al PSOE si no cumplen con sus compromisos con el pueblo andaluz".

Rodríguez ha señalado que como se lleva "hablando de elecciones y perdiendo el tiempo desde el año pasado", están preparados, están cerrando coaliciones electorales con otras agrupaciones de carácter local y provincial y "el programa está en negociaciones y debate con organizaciones sociales". En los próximos días darán a conocer las listas y si la gaditana encabeza la lista por Cádiz o lo hace por otra provincia, algo que de momento no ha desvelado, después de que este fin de semana el equipo estuviera reunido para preparar la campaña en Grazalema.

"Estamos preparados y afrontamos esta campaña con mucho sentido de la responsabilidad", ha afirmado Rodríguez, que ha aseverado que "no es una campaña al uso, porque de alguna forma puede consolidar las políticas de derecha en el Gobierno de Andalucía".

En este sentido, ha añadido que "para frenar eso es necesario aportar algo más que no sean las viejas recetas, que no sean tampoco los 40 años de gobierno del PSOE que no fueron capaces de resolver los problemas estructurales de esta tierra y que estuvieron atravesados por la corrupción".

Para la líder de Adelante Andalucía, "es necesario una izquierda que pueda criticar con la misma libertad al PP y al PSOE si no cumplen" y ha calificado de "fundamental volver a tener el andalucismo en las instituciones, no como una fuerza oportunista, sino como una fuerza comprometida y leal con el pueblo andaluz, tan leal como la derecha lo es a la patronal o el PSOE a sus propios intereses de partido". Según Teresa Rodríguez, eso es lo que ellos presentan en estas elecciones

En declaraciones a los periodistas, Rodríguez ha manifestado que "después de este larguísimo periodo electoral, acaba este ejercicio de ventajismo y abuso de poder por parte del partido gobernante, lo cual han hecho gobiernos de todos los signos pero no por ello es menos criticable".

A su juicio, "la convocatoria electoral debería de venir cuando los proyectos de legislatura verdaderamente terminan". "Lo que hizo ayer Juanma Moreno de tratar de justificar la convocatoria en la aprobación de presupuestos tiene dificultad a la hora de sostenerse como argumento, porque todos escuchamos a Juan Marín diciendo que ya el Gobierno de coalición tenía previsto no aprobar presupuestos el último año para tener la excusa para convocar cuando mejor le viniera", ha añadido.

Igualmente, ha calificado de "feo" que el presidente de la Junta "aprovechara la rueda de prensa de convocatoria de elecciones para empezar a hacer campaña, aunque también es algo muy habitual, con lo cual no es algo imputable solo a Juanma Moreno"