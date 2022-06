Elecciones 19-J: Yolanda Díaz pide a socialistas que duden den una oportunidad a Por Andalucía

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Empleo, Yolanda Díaz, reclamó este jueves "encarecidamente" a los andaluces que se "tomen en serio" las elecciones del 19 de junio y pidió a los socialistas que tienen "dudas" que den una "oportunidad" a la coalición Por Andalucía.

"Estoy en Dos Hermanas (bastión socialista) y sé que hay mucha gente que tiene dudas, que hay muchos hogares y familias socialistas que tienen duda: os pido que si tenéis dudas, nos deis una oportunidad porque es posible cambiar las cosas", ha asegurado. Díaz ha hecho estas manifestaciones durante un acto público de Por Andalucía en Dos Hermanas (Sevilla), en el que han intervenido también la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra; el ministro de Consumo, Alberto Garzón; y la candidata de la coalición a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Inma Nieto, entre otros.

"Os pido que os toméis en serio estas elecciones y que vayáis a votar con amor; tengamos confianza, los resultados electorales no los deciden las encuestas", ha clamado, tras lo que ha subrayado que las anteriores elecciones andaluzas "no las ganaron ellos (la derecha), las perdimos nosotros (la izquierda) porque nos quedamos en casa".

Con el auditorio municipal de Los del Río lleno de personas que ondeaban las banderas andaluzas y republicanas, al mitin ha asistido también un grupo de bomberos del Infoca y trabajadores de Abengoa y de otras empresas en crisis.

La ministra de Empleo ha querido dejar claro que Andalucía tiene futuro: "Los datos que tenéis no son una catástrofe natural, se debe a muchos años de bipartidismo, pero es posible cambiar las cosas y lo estamos demostrando desde el Gobierno de España", ha dicho.

Se ha referido al debate televisivo de anoche entre los seis candidatos para reprochar al candidato a la reelección, Juanma Moreno, que no respondiese, pese a ser interpelado en varias ocasiones, sobre si va a gobernar con Vox. "Creo que os merecéis que el candidato del PP responda a esa pregunta, nosotras sí somos claras, queremos gobernar en un bloque progresista para cambiar la vida de la gente. ¡Que se moje y que diga con quién va a gobernar!", ha remachado.

Ha rechazado el "milagro andaluz" del que habla Moreno y, al respecto, ha señalado: "lamento decirle que eso es falso, las cifras de paro, la de pensiones bajas y salarios bajos, la de sectores productivos deprimidos no le dan la razón". "La cosa no va de milagros, no va de invocar a la Virgen del Rocío como hacía una ministra de Trabajo (Fátima Bañez), sino de hacer políticas a favor de la gente, de poner recursos públicos para proteger a los trabajadores", ha replicado antes de subrayar que medio millón de trabajadores andaluces se han "salvado" gracias a los ERTE y que más de 550.000 tienen hoy un salario mínimo de 1.000 euros al mes.

Tras confesar que la candidata de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha sido para ella "un enorme descubrimiento" y subrayar que es "una magnifica persona, dulce, amable, que quiere a la gente", ha recalcado que está "preparada para gobernar para defenderos. No se va a equivocar, creedme".

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha tildado al candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, de "fundamentalista de lo privado" y, entre otras acusaciones, ha denunciado que "prefirió rechazar el dinero antes de construir una red de escuelas infantiles en Andalucía".

Tras hacer una firme defensa de lo público, ha señalado que quedan tres días para explicar a todo el mundo que es "imprescindible" votar a Por Andalucía porque en esta candidatura "sólo hay gente honrada, solo hay gente buena". Ha defendido la labor de Unidas Podemos en el Gobierno de la nación y ha asegurado que hace falta gente que "no tenga miedo a decir la verdad", tras lo que ha dicho que es "una vergüenza" que se haya votado en contra de limitar la inviolabilidad del rey, en referencia al rechazo del PSOE, el PP y Vox a la tramitación de la proposición de ley presentada por el PNV.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha cargado contra Moreno Bonilla, de quien ha dicho que está "pensando en los señoritos de siempre porque son los mismos; las derechas están poniendo en marcha un modelo de sociedad en la que la mayoría no cabemos y nos tenemos que enfrentar a una ley de la selva frente a un poder más salvaje".

El acto ha sido cerrado por la candidata de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, quien ha subrayado que "el voto que estamos pidiendo es para gobernar con todas sus consecuencias" y "la única garantía de que aquí haya un bloque de progreso y que cuaje en un gobierno progresista es Por Andalucía". "Comprendo que haya todavía "gente enfadada con el PSOE porque es verdad que hizo muchas cosas mal, pero no por eso dejan de estar en el bloque de progreso", ha indicado.