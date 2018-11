¿Por qué es posible el bloqueo tras las elecciones andaluzas?

El Parlamento andaluz se aproxima a un bloqueo institucional, si tanto Ciudadanos como Adelante Andalucía mantienen después de las elecciones del 2 de diciembre su oposición a apoyar a Susana Díaz como presidenta de la Junta. La mayor pluralidad política de la Cámara puede llevar a una falta de acuerdo de meses que concluya en una repetición de los comicios autonómicos, tal como ocurrió en España en 2016. Sin embargo, fue la reforma del Estatuto de 2007 la que introdujo este factor de inestabilidad, ya que hasta entonces el partido con más escaños es el que formaba Gobierno si había desacuerdo.

La Cámara andaluza se rige ahora por el mismo modelo de elección del presidente que el Congreso de los Diputados. Para que Susana Díaz u otro candidato sea elegido necesita o la mayoría absoluta del Parlamento o, en días sucesivos, una mayoría simple; es decir, se requieren más síes que noes a su favor. Lo que vienen indicando todos los sondeos es que el PSOE ganará pero con una pérdida importante de escaños, tiene 47 y podría bajar hasta el entorno del 40, por lo que necesitará que, al menos, una formación de la oposición vote a su favor. Y Ciudadanos se descolgó al inicio de la campaña de su alianza anterior.

Adelante Andalucía, formada por Podemos e IU, no tiene intención de llegar a un pacto con Susana Díaz. Su líder, Teresa Rodríguez, asegura que "no dejará pasar a la derecha", pero, a la vez, niega su apoyo al "susanismo", a la vez que sigue sosteniendo que "el cortijo sigue apestando", en relación con el PSOE. Si Adelante Andalucía se mantiene en su voto negativo o, si como consecuencia de una negociación, se frustran los intentos de acuerdo que sí querrían los alcaldes, Susana Díaz no podrá ser elegida.

Presidenta, la del partido con más escaños

Sin embargo, esto es una novedad relativa en Andalucía. El primer Estatuto dejaba abierto el modo de elección del presidente por los parlamentarios, lo mismo que sucede con otros textos autonómicos de la época, como el vasco. Es el Reglamento del Parlamento el que lo explicita, y el de Andalucía expone, en su artículo 138, que si pasados dos meses desde la primera sesión de investidura, ninguna candidatura hubiera obtenido la mayoría simple, "quedará designado presidente o presidenta el candidato del partido con mayor número de escaños".

De este modo, se evitaba el bloqueo y se animaba a las formaciones a buscar alianzas para oponer al partido más votado en el caso de que fuese mayoritario. Así, sigue sucediendo en el País Vasco, donde incluso se pueden presentar hasta dos candidatos a lehendakari: sale elegido el que más votos consiga en la Cámara de Vitoria.

Al décimo día de campaña, el PSOE se da cuenta de que Vox y una baja participación pueden perjudicarle

Cuando Susana Díaz pide a la oposición que deje gobernar si no suman una mayoría de 55 escaños, traduce en su interés la situación preestatutaria. Al pasar los días de campaña, el PSOE ha comenzado a darse cuenta de que la subida de Vox también le puede afectar de modo negativo, de ahí que ahora pida una participación masiva el 2 de diciembre. Lo hace tarde, al décimo día de campaña.

Susana Díaz ha solicitado este martes en San Roque que los votantes socialistas, de izquierda y de centro, salgan a parar la subida de Vox, que según ella se ha visto animada por el PP y Ciudadanos.

El Estatuto andaluz de 2006 si dictamina cómo se elige al presidente, del mismo modo que en el Congreso, por lo que anula al Reglamento del Parlamento, que aún contiene ese artículo a pesar de que es claramente contrario a la ley orgánica. Si no se ha reformado es, precisamente, por la falta de acuerdo entre los partidos para cambiar este texto o renovar los órganos extra parlamentarios, como el consejo de administración de la RTVA.

De este modo, el calendario andaluz comenzará a correr el día de constitución del Parlamento, que será el 27 de diciembre. entonces, el nuevo presidente de la Cámara, de acuerdo con las conversaciones con los grupos parlamentarios, fijará el día de la sesión de investidura. A partir de esa votación, hay un plazo de dos meses: si no hay presidente, las elecciones se convocarán de modo automático.

'Hiperdomingo' electoral

No hay obligatoriedad de fijar el día de la primera sesión, pero bien podría ser a mediados de enero. Si no hubiese acuerdo durante los siguientes dos meses, las elecciones se convocarían a mediados de marzo para celebrarse 54 días después: forzosamente tendría que ser el 26 de mayo.

La razón es que en un mismo territorio no pueden celebrarse dos elecciones sin mediar un plazo de dos meses. Como para el 26 de mayo ya se han convocado las elecciones europeas y también hay municipales, el decreto tendría que firmarse para coincidir con esa fecha exacta.

Ese domingo habría unas triples elecciones, y eso sin contar con la posibilidad de que Pedro Sánchez convocase elecciones generales para ese día.

No obstante, durante esa semanas de bloqueo aumentará la presión sobre Adelante Andalucía y sobre Ciudadanos para que alcancen un acuerdo con el PSOE. A Ciudadanos muchos de sus electores también puede responsabilizarlo que llevar la Junta de Andalucía a un Gobierno de izquierdas que no desean. Juan Marín también cargará con la responsabilidad, llegado el caso, de un Gobierno del PSOe y Adelante Andalucía.

También puede ocurrir que haya elecciones generales en marzo. Si fuese así, la investidura en el Parlamento andaluz sí se podría retrasar hasta conocer el resultado del Congreso de los Diputados. Una alianza entre PSOE y Ciudadanos en Madrid, que tampoco hay que descartar, se puede traducir en algo similar en Andalucía. O, al menos, dejar pasar la investidura.