El cuarteto de un concejal del PP en Cádiz actuará en un mitin de Adelante Andalucía

Cádiz es una ciudad tan diversa que puede dar lugar a situaciones que, vistas desde fuera, pueden resultar incongruentes, pero desde aquí se asumen con total naturalidad. Esto puede afectar hasta al mundo de la política, tan controlado al milímetro tanto en las formas como en los mensajes.

El próximo jueves, Adelante Andalucía celebrará este jueves un mitin en la plaza Fragela con la participación de su candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Teresa Rodríguez. En este acto actuará el cuarteto 'Los ultraortodoxos de los callejones Cardoso'.

En Cádiz, esto entra dentro de la normalidad ya que muchas agrupaciones han participado en mítines políticos de diferente signo. Lo más curioso de este asunto es que uno de los autores del cuarteto es José Manuel Cossi, concejal del PP en el Ayuntamiento de Cádiz.

Esta anomalía en el ámbito político se asume en Cádiz con total naturalidad. De hecho, incluso en el repertorio de esta agrupación se incluyen un cuplé a Alberto Núñez Feijóo y otro al ascenso en las encuestas de Vox, posible compañero de gobierno del PP andaluz si lo necesitara.

Esta no será la única agrupación que participe en este acto de campaña, ya que también se subirán al escenario la comparsa 'We can do... Carnaval' y la chirigota callejera 'El millonario'.

En este acto de campaña, que se celebrará el próximo jueves a las 19.30 horas, en la plaza Fragela de Cádiz, tomarán la palabra la candidata de Adelante Andalucía Leticia Blanco, el político de Compromís Carles Mulet, el candidato de Adelante Andalucía José Ignacio García, la senadora de Adelante Andalucía Pilar González, la portavoz de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera; y la candidata a presidenta de la Junta de Andalucía por esta formación, Teresa Rodríguez. El alcalde de Cádiz, José María González, hará de maestro de ceremonias.