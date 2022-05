Varios ex diputados de Ciudadanos piden el apoyo para Juanma Moreno en las elecciones andaluzas

El trasvase de votos de Ciudadanos al PP llega hasta los que hace muy poco ostentaban escaños naranjas en el Parlamento andaluz. Varios ex diputados andaluces por Ciudadanos han lanzado hoy un mensaje de apoyo a la candidatura de Juanma Moreno como "la mejor apuesta para nuestra tierra" en las elecciones andaluzas. María del Mar Sánchez, Raúl Fernández y Javier Pareja han publicado en sus perfiles de Twitter mensajes con el hashtag #JuanmaPresidente y el lema de campaña del PP #AndaluciaAvanza el mismo día que el estudio preelectoral del Centra da entre uno y dos escaños a Ciudadanos en la estimación de voto del próximo 19 de junio (y otras encuestas auguran cero diputados naranjas).

Los tres primeros anunciaron su salida de Ciudadanos cuando se convocaron las elecciones autonómicas, mostrando sus discrepancias con el partido. "No puedo compartir más muchas decisiones de mi partido que han lastrado el trabajo de tantos y tantos cargos públicos, mis compañeros", escribía entonces Sánchez. Seguían el camino de un elevado número de cargos que habían abandonado la formación en todo el país tras la moción de censura de Murcia en marzo de 2021, en un contexto de desbandada que llevó incluso a los socios de gobierno en Andalucía, PP y Ciudadanos, a firmar un pacto de no agresión, comprometiéndose a no permitir el trasvase de cargos electos. Este acuerdo llegaba después del fichaje de Fran Hervías por el PP (este ya ha dejado el partido).

Ahora, con un PP que crece pero no llega a la mayoría absoluta y la marca Ciudadanos completamente hundida, los ex diputados por Granada y Málaga muestran su apoyo a Moreno frente al que es el candidato de su ex partido, Juan Marín.

Pronto hay elecciones en Andalucía, nos jugamos el futuro.Hay q elegir bien. Si algo funciona hay q mantenerlo y @JuanMa_Moreno ha sido un gran revulsivo. Ha conseguido sacar a Andalucía d la precaria situación q nos dejaron los socialistas. #AndalucíaAvanza #JuanmaPresidente pic.twitter.com/iytfNpLJKG — RAUL FERNANDEZ 🇪🇸 (@RaulFernGr) May 30, 2022

"Desde el convencimiento de que hago lo mejor por Andalucía, apoyo a @JuanMa_Moreno para que siga siendo el presidente del cambio histórico de nuestra tierra para la próxima legislatura", asegura Javier Pareja con una foto del candidato popular. Con una fotografía del equipo de Moreno, Mar Sánchez expone: "Hombres y mujeres que ya han demostrado su gran capacidad y entrega en la @AndaluciaJunta. Son cabezas de lista del PP y el equipo de @JuanMa_Moreno. Ante el panorama electoral, sin duda, es la mejor apuesta para nuestra tierra el #19J".

"Pronto hay elecciones en Andalucía, nos jugamos el futuro. Hay q elegir bien. Si algo funciona hay q mantenerlo y @JuanMa_Moreno ha sido un gran revulsivo. Ha conseguido sacar a Andalucía d la precaria situación q nos dejaron los socialistas", postula Raúl Fernández.