Arrimadas asegura que Cs está "deseando" sumar con el PP para quitar la "losa" del PSOE

La líder de Ciudadanos (Cs) en Cataluña, Inés Arrimadas, aseguró ayer en Sevilla que su partido está "deseando" poder sumar en Andalucía con fuerzas "que no han gobernado todavía como el PP-A" para que, tras los comicios del 2 de diciembre, se pueda liberar a la comunidad de la "losa" del PSOE y de Susana Díaz. "A pesar de que nos llamen perros, nosotros estamos deseando sumar con ellos", aclaró.

Arrimadas insistió en que el objetivo de su partido es "liderar" el cambio en Andalucía y para ello podría darse un adelantamiento de Ciudadanos al PP porque es algo que, según destacó, se ve en "muchos sondeos" por lo que "no es algo imposible". La dirigente de la formación naranja criticó la campaña de los populares, que están "nerviosos" y más pendientes de que Cs "no les quite escaños que de cambiar el gobierno en Andalucía".

Esto último es algo que no le pasa al candidato de Cs, Juan Marín, quien dijo "claramente" que Moreno sería un "buen vicepresidente". Según Arrimadas, el PP como "viejo partido" está pensando en "cuántos escaños saca" y no en un cambio.

A su juicio, eso es algo que se ha evidenciado en su "comodidad" en la oposición todos estos años donde "votarles no ha servido para nada". Por eso, un nuevo gobierno en Andalucía tiene que estar liderado por Cs, que ya sólo en la oposición ha conseguido aplicar medidas como la del impuesto de sucesiones.

Arrimadas quiso dejar claro que si "hay sólo un escaño" que sumar para lograr una alternativa a Díaz y un cambio en Andalucía con el PP, su formación "lo va a intentar liderar" y de eso que "no quepa la menor duda".

Además, Arrimadas resaltó que su fuerza sale "a ganar" para que se puedan "levantar las alfombras y abrir las ventanas" de la Junta.