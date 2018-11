Zapatero en Jerez: “Intentar la gobernabilidad ahora no es fácil”

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asistido este jueves en un acto sobre igualdad celebrado en Jerez. Un encuentro al que acudieron numerosos colectivos así como miembros del PSOE provincial que llenaron uno de los salones del Hotel Soho Boutique Jerez. Además, también participaron en el acto electoral el vicepresidente de la Junta y cabeza de lista del PSOE-A por Cádiz, Manuel Jiménez Barrios; la presidenta de la Diputación, Irene García, y la alcaldesa, Mamen Sánchez.

Antes de comenzar el acto, Zapatero reconoció que “sin duda” queda mucho por hacer en materia de igualdad después de “siglos de discriminación”. Aun así, recalcó que la democracia española “ha tenido tan buena salud que nos hemos convertido en el país más feminista del mundo, en el que más apoya el matrimonio homosexual y en el país que más apoya y entiende la inmigración”.

A su juicio estos “tres grandes valores son ejemplos de convivencia inteligente. Por lo tanto, mantengamos esos valores porque si algo educa a una sociedad en los mejores comportamientos democráticos es la igualdad de género y si algo educa en la tolerancia y en la convivencia es que los derechos de las mujeres, al final, sean plenos definitivos”. “Nunca lograremos una sociedad perfecta pero lo que merece la pena en la vida es luchar por ella cada día”, concluyó.

Cuenta atrás para el 2-D

Respecto a la campaña electoral, Rodríguez Zapatero hizo hincapié en que el PSOE en Andalucía “es el partido que más ha hecho por Andalucía y el que, por tanto, tiene condiciones para presentar un proyecto de futuro creíble para el progreso de esta tierra. De ahí que me parezca razonable que gane el PSOE en Andalucía y Susana Díaz”.

Ante la posibilidad de que exista un bloqueo tras las elecciones, el ex presidente abogó por la “responsabilidad y sensatez” para que la mayoría de las fuerzas políticas “entiendan el resultado”. “Quien gana debe intentar gobernar y hay que facilitar la gobernabilidad. Pero no me corresponde a mí el protagonismo, yo ya tuve que garantizarme mi gobernabilidad y lo único que siento es solidaridad con quien tiene que intentarlo ahora porque no es fácil”, reconoció.

Preguntado por la posibilidad del auge de la ultraderecha, Zapatero señaló que “hay que hacerse la pregunta de si ahora seríamos capaces de ponernos de acuerdo una vez más para hacer la Constitución y, respondiendo a esa pregunta, hacer una reflexión honesta con la mayoría de la población que desearía que esa respuesta a esa pregunta fuese afirmativa”.

“Los valores democráticos hay que defenderlos insistentemente no se puede bajar la guardia y, desde luego, estoy convencido de que las posiciones extremas en este país no van a tener fuerza”, concluyó.

En la misma línea, Jiménez Barrios hizo un llamamiento “a la movilización y a la participación” de cara a las elecciones del domingo. “Lo que se augura es que hay dos fuerzas políticas, Ciudadanos y PP, que están dirimiendo quién se queda el liderazgo de la derecha en España y no están hablando de los intereses de Andalucía”, dijo. Por estos motivos, recalcó que “es importante que el PSOE tenga una mayoría suficiente, sólida y fuerte para que Andalucía tenga la voz que ha tenido siempre y tengamos la oportunidad de seguir avanzando”.