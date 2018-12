"Somos un partido limpio, por eso la provincia se ha teñido de naranja"

Euforia. Con esta palabra se puede resumir el ambiente que este domingo se respiraba en la sede provincial de Ciudadanos. Pocos minutos después de las diez de la noche las instalaciones ubicadas en Jerez se iban llenando de apoderados, interventores y militantes que, móvil en mano, miraban sorprendidos y satisfechos los datos que Cs iba cosechando en cada rincón de Andalucía.

Mientras la emoción se apoderaba de cada uno de los presentes, dentro de un despacho de la sede permanecían encerrados el número 1 de Cádiz, Sergio Romero, y la número 2, la jerezana María del Carmen Martínez. Estaban acompañados, entre otras personas, por la secretaria de organización Almudena Camacho y los diputados y miembros de la ejecutiva nacional, Melisa Rodríguez e Ignacio Aguado. Martínez sólo abandonó su encierro para pagar la decena de pizzas que dos repartidoras llevaron hasta las instalaciones de la formación naranja.

Tras la cena improvisada, llegaron varios momentos de silencio para escuchar las intervenciones de sus líderes Juan Marín, “el próximo presidente”, y Albert Rivera. Además, prestaron gran atención a las palabras de Susana Díaz, a la que llamaron “ex presidenta”, entre risas.

No fue hasta pasadas las once de la noche cuando los diputados electos de Cs en Cádiz –a excepción de Juan de Dios Sánchez que no compareció en la sede provincial– salieron para saludar a los militantes que los recibieron entre aplausos, abrazos y gritos de ‘ahora sí’. “Enhorabuena por el trabajo que hemos hecho en este tiempo porque Ciudadanos hoy representa el cambio. En Cádiz os dije que el 2 de diciembre tenía que ser el día D, los días D son los días que cambian la historia, y hoy estamos Ciudadanos cambiando la historia de Cádiz y de Andalucía. El día D se ha hecho realidad”, aseguró Sergio Romero nada ponerse delante del micrófono.

Visiblemente emocionado tras conocer que la provincia había pasado de uno a tres diputados y que Cs había logrado ganar en ciudades como Jerez o El Puerto, reconoció que “ha costado” llegar a estos resultados. “El esfuerzo que hemos desplegado durante estos últimos días ha sido ingente, nos hemos dejado la piel. Hemos abandonado a la familia, a nuestro descanso... Ha costado mucho pero merece la pena”, señaló.

Como durante toda la campaña, Romero no dudó en recalcar que “después de 37 años de desilusión, de soberbia y de incompetencia con el PSOE... llega el cambio en Andalucía”.

Interrumpido constantemente por los aplausos, Sergio Romero agradeció en numerosas ocasiones el trabajo realizados por los apoderados y especialmente la labor del “alma máter de este proyecto, Almudena Camacho”. Haciendo alusión a la palabras de su candidato Juan Marín, recordó que Cs hace “cuatro escasos años no estaba en la política” pero tras “mucho esfuerzo llega la ilusión, la esperanza, la transparencia y, sobre todo, el progreso a esta tierra que tanto lo necesita, la provincia de Cádiz”.

“Estamos haciendo historia”, recalcó, detallando que Cs ha pasado de 9 diputados a 21 en estas elecciones. “Vamos a representar el cambio que tanto, tanto llevamos esperando y que tanto necesitaba nuestra tierra”, dijo, añadiendo que “este cambio solo lo podemos liderar nosotros porque somos un partido limpio, transparente y que ha sido útil a todos los andaluces. Eso es lo que ha hecho que toda la provincia se haya teñido de naranja”.

“Cádiz ha dicho sí al cambio, a una nueva etapa y ahora sí a Ciudadanos”, insistió, repasando los triunfos en las distintas ciudades de la provincia. “Dije que estábamos muy cerquita de llegar muy lejos”, recordó Romero, antes de concluir asegurando que “los sueños, si se trabajan, se consiguen. Mañana empezamos a cambiar a Andalucía”.