Pablo Casado, el voto como alimento saludable

Día 1 de campaña. Faltan 16 para las elecciones. A Pablo Casado, presidente del PP, la caravana lo lleva hoy por la provincia de Sevilla. El líder del PP llega procedente de la fábrica de Renault a la plaza de abastos de Triana, segunda parada y fonda de la jornada. La cosa va de comidas. De la tortilla al McDonald's y los mantecados de Estepa, este mediodía ha tocado el género del mercado. "¿Vamos a alguna frutería?", pregunta Casado. El líder popular se ha lanzado a comprar unos tomates cherry y una fruta fresca de bandeja en el puesto de Cristóbal. Si Julio Camba levantara la cabeza...

El mejor alimento para los partidos en campaña es el voto. Es el más saludable. No hay cosa que provoque más fatiga que ver a un político derrotado el día después de las elecciones. "Los sondeos no hay quien se los crea", asegura un afiliado sevillano del PP, escéptico con las cuentas demoscópicas, en la plaza del Altozano. Y de la cocina de Tezanos a las artes culinarias de Casado, quien hoy ha preferido la verdura y la fruta que la comida rápida o los postres navideños.

La caravana de políticos, periodistas, fotógrafos y cámaras no el suceso más agradable para los habituales de la plaza. "¿Y ése quién es?", pregunta una vecina de la calle Evangelista. Ana, de 68 años, asegura que no piensa a votar "a ninguno". De hecho, ni siquiera sabía que había elecciones el 2 de diciembre. "Ése sí me gusta", dice señalando a Juan Ignacio Zoido, número uno del PP en la lista por Sevilla. El ex alcalde es un virtuoso del abrazo.

Casado practica el inglés con turistas

Los clientes de la plaza se abren camino como pueden entre la caravana. Entre los turistas y los políticos, el cliente del barrio cada vez tiene menos espacio. "¡Esto es un sinvivir!", exclama Andrés, residente en la calle Ruiseñor, quien dice sin embargo que votará al PP cuando se le pasa el sulfuro. Casado, mientras, se para con unos visitantes británicos, escoceses para más detalle, con quienes demuestra sus dotes para la poliglosia. "The People's Party! Wonderful!", dice este turista que picotea un trozo de queso que alguien le ha ofrecido un placero.

La caravana de Casado, Zoido y Beltrán Pérez está llegando a su fin. Ahora toca hacerse una foto debajo de una placa que homenajea a Alberto Jiménez Becerril, en la puerta del distrito. El equipo de PP avisa que llevan 10 minutos de retraso. Próxima parada, Mairena del Alcor. La planificación está tan medida como un ejercicio de patinaje artístico, aunque para muchos vecinos el revuelo signifique un Vía Crucis. Pero "lo importante es mirar a la gente a los ojos", dice un miembro del equipo de Casado. Lo del voto, naturalmente, está sobrentendido, aunque el candidato a la Presidencia, Juanma Moreno, esté esta mañana ausente.