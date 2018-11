"Es preocupante la irrupción de la ultraderecha en la campaña"

-El mantra del resto de partidos es que es la hora del cambio después de "40 años de gobierno del PSOE". ¿Por qué, en su opinión, sigue siendo necesario el socialismo en Andalucía?

-Para ser exactos son 37 años. En este tiempo hemos gobernado porque hemos contado con el apoyo de los andaluces. Cuando hablan en estos términos no insultan al PSOE, están insultando a la libre voluntad de la gente, que desde el sentido común y la confianza que les hemos inspirado los socialistas han decidido libremente votar a nuestro partido. Es una falta de respeto democrático y lo que algunos tendrían que preguntarse es por qué llevan 37 años en la oposición. La gente lo tiene claro, están ahí porque en todo este tiempo no han sido capaces de poner un proyecto para Andalucía sobre la mesa. Siempre están con la idea de cuanto peor mejor, no han sido capaces de poner a Andalucía en positivo y los votantes han demostrado, una convocatoria tras otra, que con este PP, con estas derechas, no se puede construir Andalucía.

-La encuesta de Demoscopia para Granada pronostica que el PSOE mantendrá los cinco parlamentarios. Con las movilizaciones sanitarias, ¿ha sido la legislatura de mayor desgaste para el PSOE?

-Han sido cuatro años difíciles para la gente y para el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía. Somos un partido que está en la calle y tenemos los mismos problemas. Han sido años difíciles por la crisis, durante 7 años hemos tenido un Gobierno del PP que le ha negado todo a Andalucía, empezando por una financiación justa. En este tiempo se ha intentado recortar el estado del bienestar, por lo que han sido años difíciles de lucha contra la crisis, contra un objetivo de déficit injusto y, a la vez, hemos querido mantener el bienestar de los ciudadanos. Ha sido un esfuerzo ingente mantener a pulmón la Ley de la Dependencia, apostar por una educación de calidad sin cerrar ni un solo colegio, seguir trabajando por una sanidad que cura, que previene y que da respuesta a las nuevas demandas.

-¿Qué perspectiva tiene ahora de la crisis sanitaria?

-Es cierto que en Granada hemos tenido problemas con el nuevo mapa hospitalario. Se diseñó un modelo que creían que era el mejor, que aportaba calidad, pero que al final no contó con el apoyo de los profesionales ni de la gente. Es verdad que en todo el proceso ha habido mucha manipulación política, jugando con algo que es lo más importante para todos, pero cuando alguien se pone enfermo no tiene la menor duda de que tiene que acudir a la sanidad pública. Tenemos las mejores instalaciones, los mejores profesionales... A partir de toda la crítica social que tuvo el proceso de fusión fuimos capaces de escuchar a la ciudadanía y poner en marcha el modelo que se nos ha pedido: dos hospitales completos. Pero hemos hecho algo más: dos hospitales completos y dos hospitales mejores que antes de todo este proceso. La sanidad tiene que mejorar, somos conscientes del daño que han hecho las políticas del PP, pero vamos a avanzar de la mano de los profesionales que durante la crisis han sostenido la calidad de la asistencia sanitaria.

-¿Cuáles son los retos en materia sanitaria que plantean para la próxima legislatura?

-En primer lugar reducir los plazos de espera, que no es un problema sólo de Andalucía, pero queremos estar a la vanguardia reduciendo la espera y reforzando la atención primaria, para lo que se han incorporado 149 profesionales a los centros de salud, donde estamos aumentando el equipamiento para que den más respuestas a la gente. Vamos a ampliar medidas como la gratuidad de los medicamentos para los menores de 14 años en riesgo de exclusión social. En definitiva apostar por la sanidad pública, un ejemplo en el que se fijan muchos países de Europa.

-¿El acelerador de partículas y la anunciada ampliación del Metro serían las grandes apuestas en infraestructuras para los próximos cuatro años?

-La crisis ha obligado a priorizar, eso no lo podemos negar los que hacemos política con los pies en el suelo, porque en la nube y desde la oposición se puede pedir todo. Pero este Gobierno ha priorizado la atención a las personas, aunque algunas infraestructuras hayan tenido que esperar y ahora se pueden repensar. Nuestro primer compromiso es seguir manteniendo los pilares del bienestar social, seguir mejorando la sanidad y la educación pública. Es importante señalar que durante la crisis no se ha cerrado ningún colegio. Tenemos más de 40 colegios rurales y aunque baja la ratio hay más docentes. Tenemos que apostar por la educación, que es una garantía de igualdad. Nuestra intención es aumentar las plazas gratuitas de 0 a 3 años al menos hasta el 50% de la población. La gratuidad de los libros de texto, que es una realidad en Andalucía, se va extender de los 3 a los 6 años, lo que va a beneficiar a más de 24.000 niños. También hay que recordar el logro histórico de conseguir bonificar al 99% de la matrícula para que nadie tenga un obstáculo económico para recibir formación universitaria.

-¿Tiene la fórmula mágica para que el crecimiento económico se traduzca en empleo de calidad?

-Otro eje es tener una economía al servicio de las personas, que genere riqueza para crear empleo. Andalucía ha experimentado un crecimiento en estos años, pero en demasiados casos no se ha traducido en mayor empleo de calidad. Nuestro objetivo es trabajar con los empresarios y los agentes sociales para generar empleo digno. Vamos a impulsar los sectores tradicionales y el turismo de calidad con la llegada del AVE, además de nuevos proyectos culturales o del Geoparque del Cuaternario. Otra línea es seguir trabajando en el cambio de modelo productivo, en lo que el PTS es un ejemplo perfecto, pero hay que seguir incentivando a las empresas para que se sumen a la investigación y la innovación creando nuevos espacios tecnológicos. Somos ya una referencia a nivel biosanitario, pero queremos ser un referente a nivel de tecnología para encauzar el talento hacia las empresas. En esta legislatura se han creado en torno a 5.000 empresas en la provincia y hay que seguir apostando por esta línea de trabajo para crear empresas más fuertes, más competitivas. El acelerador de partículas nos sitúa en el mapa de la vanguardia y va a ser un potente imán para la llegada de nuevas empresas y la creación de empleo, además del valor que el proyecto tiene en si mismo. Hay que seguir con la apuesta por las renovables con el espaldarazo del Gobierno a la línea 400, el Corredor Mediterráneo... Esta provincia está en un momento en el que puede despegar.

-¿En qué se ha notado para Granada que todas las administraciones, desde el Gobierno hasta la Diputación, estén gestionadas por el PSOE?

-Se ha avanzado más en cuatro meses que en cuatro años. Los años del PP en el Gobierno han sido los del aislamiento ferroviario, de mentiras como la Segunda Circunvalación que iba a estar terminada para 2018 y no hay ningún tramo abierto. Seguimos sin proyecto para las canalizaciones de Rules y va a tener que ser un Gobierno socialista el que tenga que dar el impulso final. Decían que era inviable técnicamente la vuelta del tren por Moreda y hemos demostrado que era mentira, además de rescatar la línea eléctrica que supone una ventana al futuro para 55 municipios.

-La gestión de la Alhambra y de Sierra Nevada está centrando la campaña electoral y es el arma arrojadiza del resto de partidos.

-Es una irresponsabilidad. Nosotros partimos de una premisa: la gestión de la Alhambra y de la Sierra se hace desde aquí, lo saben los que dicen lo contrario y mienten. A la derecha no le importa jugar con lo que es nuestra fortaleza y da de comer a muchas familias. No le importa poner en riesgo esto para ocultar sus verdaderas intenciones, que es un intento de volver a privatizar la gestión de Sierra Nevada. La Alhambra da prestigio a esta provincia y es el único monumento de España que está invirtiendo en la ciudad con más de 7 millones de euros. La Alhambra está presente en todos los proyectos culturales y ahora está invirtiendo en el patrimonio de la provincia porque el dinero de la Alhambra se queda en Granada. Hay que dejar de utilizar la Alhambra y Sierra Nevada como arma arrojadiza.

-¿Meter a Vox en el debate de la campaña puede ser una estrategia para despertar al votante socialista?

-En esta campaña ha irrumpido la ultraderecha y es algo preocupante para todos. Todo el mundo sabe que el futuro se tiene que construir desde el diálogo y desde la sensatez y, sobre todo las personas mayores, siente miedo cuando vuelven a ver símbolos franquistas, mensajes xenófobos que van en contra de lo que hemos construido en 40 años de democracia. La ultraderecha está consiguiendo que los dos partidos de derechas se acerquen a sus postulados para conseguir este voto, lo que me parece sorprendente. Me preocupa que se conviertan en radicales de derechas, y eso no es lo que necesita Andalucía.