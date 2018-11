El esprint de Adelante Andalucía para lograr el voto de los indecisos

Adelante Andalucía ha celebrado este miércoles en Jerez el acto central de su campaña a nivel provincial. El Salón de los Espejos del Club Nazaret fue el escenario escogido para un encuentro que contó con la presencia de Teresa Rodríguez, Antonio Maíllo, Alberto Garzón, Íñigo Errejón, Pilar González, Ángela Aguilera, José Ignacio García e Inmaculada Nieto.

La coalición de partidos de izquierda y andalucistas logró llenar el auditorio y muchos de los asistentes siguieron el largo evento de casi tres horas de pie o incluso desde el exterior. El acto electoral comenzó cuando apenas pasaban unos minutos de las seis de la tarde con la actuación del artista Capitán Cobarde, quien a ritmo de “aprendimos a la fuerza lo que importa y lo que no” animó a la multitud. Tras algo más de media hora de concierto, hicieron aparición entre aplausos los protagonistas de la denominada ‘Marea verde y blanca’, nombre con el que han difundido el evento en redes sociales.

Entre gritos de “presidenta, presidenta” fue recibida la candidata a presidir la Junta, Teresa Rodríguez. Sus primera palabras fueron para reconocer que es una “enorme responsabilidad cuando me decís eso en cada acto” aunque dejó claro que asumirá “hasta el final de sus consecuencias”. “Que nadie nos subordine, por primera vez en muchos años estamos en condiciones de construir una alternativa al susanismo sin pasar por las derechas. Ese es nuestro reto”, advirtió ayer ante alrededor de un millar de personas.

En este sentido, dejó claro que Adelante Andalucía no entra en contradicciones como otros partidos y que se rige sólo por “dos premisas muy claras: va a ser una barrera infranqueable ante las derechas, cosa que no puede decir Susana Díaz. Y otra certeza es que no vamos a gobernar con Susana Díaz porque es un gobierno incapaz”. En este punto, Teresa Rodríguez lanzó una pregunta a Susana Díaz: “Los votantes socialistas tienen derecho en Andalucía a saber si Susana Díaz va a volver a entregar el gobierno andaluz a la derecha neoliberal más conservadora. Exigimos que se lo aclare a los votantes que están pensándose su voto al PSOE”.

Los candidatos a la presidencia y la vicepresidencia a la Junta estuvieron arropados este miércoles también por responsables de Podemos e IU a nivel nacional. Alberto Garzón, coordinador federal de IU, señaló que a pocos días de las elecciones “todos habéis demostrado un compromiso importante, con unos ideales políticos y un ejemplo que no se puede perder de vista nunca y que es la unidad del pueblo andaluz y la defensa del pueblo trabajador andaluz. Eso es lo importante, no nos olvidemos nunca de que construiremos esa alternativa en Andalucía”.

De hecho, se mostró optimista y auguró que “más temprano que tarde lo conseguiremos, creo que merece la pena luchar y creo que vamos a conseguir una Andalucía de la que estemos orgullosos, más aún de lo que estamos, y eso es gracias a militantes y simpatizantes”.

Por su parte, el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid y diputado de Ahora Podemos, Íñigo Errejón, aseguró durante su intervención que en las elecciones andaluzas de este domingo “se juegan muchas cosas para Andalucía y para toda España”. En este sentido, detalló que frente a Adelante Andalucía hay tres competidores “que piden al arbitro que pite el final, que llegan con lengua fuera, que no saben cómo rellenar minutos para intervenir y que si por ellos fuera pedirían que se vote mañana”. Mientras que si por la coalición fuese habría “una semanita más de campaña” para el cambio. Errejón recordó que desde sus últimas elecciones “hemos aprendido de los aciertos pero también de cuando nos hemos quedado tocando con la punta de los dedos y esta vez no os puede pasar lo mismo”. Por ello envió un contundente mensaje a los militantes y simpatizantes: “Os tenéis que multiplicar y cada uno que se haya emocionado tiene que convencer a cinco personas, familiares, amigos, compañeros de trabajo...”.

Además, concluyó asegurando que “lo verdaderamente revolucionario es que nuestras medidas beneficiarán a quienes nunca nos votarán. No hacemos política para la izquierda sino para el pueblo español y para el pueblo andaluz”.Entre gritos de “sí, se puede” fue recibido el número uno de Adelante Andalucía Antonio Maíllo. El candidato a la vicepresidencia no dudó en enumerar los motivos por los que “hay que desalojar a Susana Díaz de San Telmo”. “Es un gobierno incompetente porque la única herencia que nos deja Susana Díaz después de tres años y medio es devolvernos al furgón de cola las regiones de Europa”, lamentó preguntando a los asistentes si “¿estáis dispuestos a resignaos a tres años más de incompetencia de Susana Díaz?”. Tras un “no” coreado por la multitud, Maíllo reiteró que en Andalucía “hace falta un cambio y ese cambio sólo puede venir de Adelante Andalucía”.