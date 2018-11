Tres, dos uno... ¡Acción!

No, Rosa, hasta esta noche no empieza la campaña”, le decía su marido con total seguridad mientras ella fruncía el ceño con cierto gesto de desconfianza porque “¡ya llevan mucho tiempo haciendo propaganda, ¿no?!” Rosa pasaba anoche por la plaza del antiguo estadio, donde Adelante Andalucía llevaba a cabo el inicio oficial de campaña. Comienzo algo simbólico porque como decía Rosa, una onubense “de toda la vida” de 67 años, “parece que los políticos siempre están en campaña”. Pero no, hasta las doce de la noche no se pidió el voto y no se hizo la cuenta atrás para poder dar el pistoletazo de salida a dos semanas de rodaje.

Los ensayos ya se quedan atrás y a partir de ahora, escena tras escena (la campaña arranca al tiempo que el Festival de cine Iberoamericano de Huelva), se conformará la película que podremos ver a partir del próximo día 2 de diciembre.

El argumento parece claro. Poco se dará a la interactuación del espectador. Aunque la fuerza de los protagonistas aún no está bien definida y es ahí donde el guión hará hincapié, porque hay encuestas que hablan de un empate a dos diputados entre PP y Ciudadanos (la formación naranja ganaría el que perdiesen los populares) o incluso un posible sorpasso. En el PSOE la trama se centra en amarrar el sexto diputado que parece que se tambalea.

La cita de anoche se extendía a todos los partidos. Los dos mayoritarios (PSOE y PP) hacían lo propio en sus respectivas sedes de la capital, mientras que Ciudadanos se decantó por mantener un encuentro con sus afiliados y seguidores en el céntrico bar El Comercial. Diferentes escenarios para intentar alcanzar un objetivo: sumar el mayor número de votos.

La número uno por Huelva al Parlamento y secretaria general del PP Andaluz, Loles López, fue la encargada de dar el pistoletazo de salida a la campaña en la que “los onubenses y los andaluces se juegan su futuro”. Y por eso advertía: “El PSOE tiene muchos apellidos: Ciudadanos e IU, que ahora es Adelante Andalucía..., cuando los onubenses introduzcan sus papeletas en las urnas sólo la que vaya al Partido Popular servirá para hacer crecer a Huelva”.

Los populares fueron los primeros en reunir a su gente. Poco después, Adelante Andalucía, en pleno barrio de Isla Chica. Con su cabeza de lista, María de Gracia, y el número dos, Rafael Sánchez Rufo, se dieron cita afiliados y simpatizantes para comenzar “dos semanas para soñar” en la que los integrantes de la lista derrocharán “ganas y fuerza para arrancar el cambio que necesita Andalucía”.

El siguiente en entrar en escena fue Ciudadanos. La formación naranja salió a la calle y como mandan los cánones, con escoba en mano y engrudo, la cabeza de lista por Huelva, Rocío Ruiz, iniciaba la tradicional pegada de carteles. No tiene dudas de los resultados que obtendrán en dos semanas porque entiende que son la única opción para quitar la canas a los problema de Huelva, que “se han hecho mayores por la torpeza, la pelea y la incapacidad del PSOE y el PP durante más de tres décadas”.

El PSOE aguantó hasta la media noche y sólo quince minutos antes comenzó su inicio de campaña. Fue en la sede que el partido tienen en la calle Isaac Peral, donde militantes y simpatizantes siguieron las intervenciones del secretario de la Agrupación Municipal del PSOE de Huelva y alcalde de la capital, Gabriel Cruz; el secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, y el cabeza de lista por Huelva al Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez.

Mario Jiménez destaca que han sabido dar respuesta a los ciudadanos “en momentos muy difíciles"

Caraballo, pidió el voto para que “Andalucía siga siendo una tierra de oportunidades y avances, y en la que se siga garantizando y afianzando los derechos y servicios públicos”. Por su parte, Jiménez quiso enfatizar que el PSOE ha sabido dar repuesta a los ciudadanos “en momentos muy difíciles. Hemos plantado cara -añadió- al PP, un PP que estando en el Gobierno central no le ha temblado el pulso para tomar medidas que han sido un ataque en toda regla al estado del bienestar".

La cuenta atrás ya ha comenzado, esta vez para una jornada electoral en la que Rosa, “si la salud lo permite”, acudirá “como siempre” a votar, aunque “el voto será para quien más lo merezca”.