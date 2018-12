Mamen Sánchez: “Ha habido un exceso de confianza. Todos tenemos culpa”

La alcaldesa y secretaria local del PSOE, Mamen Sánchez, ha asegurado este lunes que el domingo fue “un día triste para la democracia y para Andalucía”. A pesar de que ha recalcado que “hay que respetar siempre la votación de los ciudadanos”, mostró su preocupación por los resultados de “la extrema derecha”. “Son 12 parlamentarios, pero no son sólo 12 parlamentarios, llevan sus ideas y su programa. Por tanto, si pactan con algún partido van a hacer que ese programa y esas ideas se pongan en parte en marcha”, ha advertido.

Aun así, Mamen Sánchez no ha dudado en recalcar que en el PSOE “somos luchadores” y “nos levantamos precisamente diciendo que esto tiene remedio y que tenemos que luchar”.

Respecto a los resultados a nivel local, donde Ciudadanos ha ganado, Sánchez ha señalado que “no son datos extrapolables pero lógicamente no vamos a decir que no nos gustaría haber sido nosotros los primeros”. En este sentido, ha asegurado que “vamos a trabajar” porque “hay mucho hueco. Nuestra gente se quedó en casa y por lo tanto vamos a ir a ver a esas personas”.

Entonando el mea culpa, la secretaria local del PSOE ha recalcado que “nos hemos confiado todos mucho. No había duda de que el PSOE era, como así ha sido, el partido más votado pero sí es verdad que las diferencias luego no eran tantas y a todos nos ha sorprendido la irrupción de la extrema derecha en el Parlamento que aunque se podía ver, nunca con tanta fuerza”. Por ello, no dudo en señalar que “si aquí hay un partido ganador tanto en Jerez, como en la provincia o en Andalucía es Vox porque ha pasado, mucho más que Ciudadanos, a tener más votos de unas elecciones autonómicas a otras. Por lo tanto, es para estar preocupados”.

"Cuando la izquierda se queda en casa, gana la derecha”

De cara a las municipales y ante la posibilidad de que Vox entre también en el Ayuntamiento, Mamen Sánchez ha insistido en que los datos de unas elecciones andaluzas “no son extrapolables, de hecho el PSOE ha ganado muchas elecciones generales y autonómicas y en las municipales ha gobernado menos”. Aun así, “ahí está una realidad constatable de que la ultraderecha no sólo se ha metido en Europa sino que ha entrado en España y ha entrado por la parte que menos nos podíamos imaginar que era la zona sur y por Andalucía. Por tanto, a partir de ahí puede entrar en cualquier sitio, está claro”.

Así las cosas, la alcaldesa no cree que el PSOE haya fallado a nivel local ya, según ha dicho, el partido ha perdido en Jerez menos peso que en otras ciudades. “Aquí tenemos todos culpa y tenemos que entonar el mea culpa. Creo que ha habido un exceso de confianza con respecto a eso, que estaba casi todo hecho”, ha señalado, añadiendo que “esas cosas hay que analizarlas y es lo que nos queda en los próximos días, analizar y ver en dónde se ha fallado”.

No obstante, ha hecho hincapié en que en Jerez “vi muy movilizados a todos los distritos y a todas las mesas en las que, por regla general, son votantes del PP. Por cierto, el PP que ha quedado como tercera fuerza política en Jerez”. Sánchez ha detallado que en los distritos más afines a la derecha se ha rondado o superado “el 60% de participación” mientras que “el electorado más de izquierdas estaba en el treinta y tantos y en alguna mesa han llegado a 40%. Cuando la izquierda se queda en casa, gana la derecha. Eso ha pasado siempre”.