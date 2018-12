Sonrisas y lágrimas

PP: "La satisfacción de poder dar un vuelco histórico en esta tierra puede con todo"

El alcalde de Vejer y cabeza de lista del PP por Cádiz en estas elecciones andaluzas, José Ortiz, no podía disimular ayer su satisfacción por el balance final de estos comicios autonómicos. “Es verdad que quedar cuartos en la provincia no es lo que esperábamos, porque en el PP salimos siempre a ganar. Pero la satisfacción de ver que estamos en disposición de propiciar un cambio político histórico en Andalucía es algo que puede con todo”, reflexionó el dirigente popular.

Ortiz, que tiene claro que el su partido “lo dio todo en la provincia para ganar estas elecciones” defiende que el objetivo que se ha planteado el PP en Andalucía y en toda España desde que Pablo Casado llegara a la presidencia del partido es “aglutinar todo el voto de centro-derecha”. Pero mientras eso sucede “a nadie puede escapar que es todo un logro haber sumado los votos necesarios que propicien un cambio de esta importancia en Andalucía”.

Sobre la opción de llegar a un acuerdo con Cs y Vox para conformar un tripartito, Ortiz es partidario de hablar “de todo” con “todos los partidos”, pero teniendo claro “que los límites de ese diálogo los marca siempre la Constitución”. También dijo que la opción de desbancar al PSOE del Gobierno andaluz “es una oportunidad histórica que no se presenta todos los días y que nuestros respectivos electorados no nos perdonarían que la dejáramos pasar”.

Y en referencia al PSOE y a Susana Díaz, el regidor vejeriego entiende que la presidenta de la Junta en funciones “ya no manda en el socialismo andaluz porque ha sido sustituida por su ejecutiva federal”.

Ciudadanos: “La gente ha confiado en el sentido comúnhuyendo de la arrogancia”

“La ciudadanía estaba decepcionada de un bipartidismo ineficaz que no ha solucionado sus problemas, y ahora ha confiado en Ciudadanos porque es un partido limpio, formado por personas honestas que huyen de la arrogancia”. El sanluqueño Sergio Romero, cabeza de lista de Ciudadanos por Cádiz, aún saboreaba ayer las mieles de una jornada histórica en la que su partido quedó segundo en la provincia de Cádiz, pasando de uno a tres escaños.

Tras quedarse muy cerca de superar al PSOE como fuerza más votada en esta circunscripción, Romero dijo que la provincia de Cádiz “se ha convertido ya en un referente regional y nacional para Ciudadanos”.Preguntado sobre si la formación naranja le ha quitado más votos al PP o al PSOE, Sergio Romero rechaza hacer distinciones “porque los votos no son ni de uno ni de otro partido”. “Los votos son de cada persona, que han apostado ahora por el sentido común que representa Ciudadanos y que han premiado así el duro trabajado que hemos hecho en el Parlamento andaluz en la última legislatura”.

Y sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con el PP y con Vox para conformar una alternativo de gobierno que desbanque al PSOE de la Junta de Andalucía Romero reconoce que lo que se plantea ahora es una “oportunidad histórica” para el conjunto de la comunidad autónoma. “La gente ha votado claramente cambio porque está harta de la incompetencia del PSOE. Y yo apelo a la altura de miras del resto de los partidos políticos para que no dejemos pasar esta oportunidad de oro”, precisó Sergio Romero.

Vox: “Somos demócratas y somos de derechas pero no somos unos radicales”

Eufóricos, menos sorprendidos de lo que se podía esperar pero con los pies en el suelo. Así vivían ayer la resaca del “terremoto electoral” del 2-D los dos parlamentarios electos de Vox por la provincia de Cádiz, los abogados Manuel Gavira y Ángela Mulas. Ambos coincidieron al afirmar que desde este domingo “hemos adquirido un compromiso para mejorar la provincia de Cádiz y aseguramos a la sociedad gaditana que no les defraudaremos”.

Gavira reconoce que Vox ha superado todas las encuestas, incluso las propias, pero también precisa que el resultado en cierto modo se lo esperaba. “Es que lo he palpado en la calle durante toda la campaña. La gente nos decía que ya estaba bien, que había que dar el paso y que no se podía seguir callados”.

Gavira y Mulas quisieron lanzar ayer un mensaje de calma a la vista de lo que se ha dicho de Vox antes, durante y después de esta campaña. “La gente tiene que estar tranquila porque nos guiamos siempre por la Constitución”. “Demostraremos que todos los sambenitos que nos han colocado son falsos”, reflexionó el número uno de la candidatura. Y Mulas también fue tajante: “Somos demócratas y somos de derechas pero para nada somos unos radicales”.

El número uno de Vox por Cádiz precisó que los grandes derrotados en estas elecciones “han sido esos extremistas de izquierdas que han intentado boicotear todos nuestros actos”.

PSOE: "Entendiendo el mensaje, vamos a redoblar esfuerzos"

El cabeza de lista del PSOE por Cádiz y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, no cree que haya "una explicación única" para lo ocurrido en estas elecciones en Andalucía y concretamente en Cádiz. "Ha habido muchas causas", pensaba, señalando que también el Gobierno “algo habrá hecho mal” y que se necesita un análisis riguroso.

Entre esas causas, Jiménez Barrios hablaba de la "campaña de la derecha" con los temas nacionales, "la crispación y el insulto" y también que los servicios públicos no se hayan recuperado de la crisis "a la velocidad que la gente quería". Considera además que la abstención ha "perjudicado". "La izquierda en su conjunto no ha sabido movilizar al electorado".

Por eso, "desde una posición ganadora, pero entendiendo el mensaje y desde la humildad, vamos a redoblar esfuerzos", decía el presidente del PSOEde Cádiz. El socialista destacó que en campaña se han referido a "los problemas de la provincia, al paro" pero "se ha hecho muy difícil explicar nuestro proyecto social en un contexto generalizado de desencanto hacia las instituciones". "Mi opinión es seguir trabajando por una provincia fuerte y nosotros somos la única garantía del sentido común y la estabilidad", añadió agradeciendo la fidelidad de los gaditanos y respaldando a Susana Díaz para que tome la iniciativa que formar gobierno y frenar al extremismo.

Al otro lado, Jiménez Barrios ve "un combate por la hegemonía de la derecha con el apoyo de una derecha que está pidiendo que se suprima la ley de Igualdad, las competencias, poniendo en peligro las conquistas del pueblo andaluz" . Ha lamentado que Cádiz "no haya sido ajeno a este fenómeno" y no entiende la celebración del PP "que se ha ido a la cuarta fuerza política ni más ni menos".

PODEMOS: “Donde se hacen políticas para la mayoría social, se para a la derecha”

El coordinador provincial de Podemos, José Ignacio García, lamentaba ayer que los gobiernos "no hayan dado alternativas y salidas a una situación socioeconómica muy mala" y ahora, "ha irrumpido la extrema derecha en un contexto de derechización de la sociedad que hemos sufrido también".

García, que será uno de los parlamentarios de Adelante Andalucía, cree fundamental ahora "mantener posiciones claras y defender los derechos laborales, de las mujeres, el colectivo LGTBI y las conquistas sociales que tantos siglos costó conseguir".

"Evidentemente los resultados son malos, porque ha ganado la derecha y ha irrumpido con fuerza la extrema derecha", afirmó, defendiendo, tal y como dijo en la noche electoral, que "cuando se hacen políticas en contra de la mayoría nacen los monstruos".

Por el contrario, "donde se hacen políticas para la mayoría social se frena a la derecha". Y es que García recordó que en los lugares donde "el cambio ya ha llegado", "donde están las fuerzas que representamos", "la ciudadanía nos ha avalado y hemos ganado las elecciones". En este punto habló de Cádiz, de Puerto Real, de Conil o de Trebujena. "Esos ejemplos hay que extenderlos y es nuestra principal labor", resaltó.

El coordinador de Podemos cree que Adelante Andalucía es "la única alternativa para parar a la derecha tanto en su versión más suave como en su versión más fascista, que son los de Vox". Y la confluencia "no está en cuestión", añadió. No les ha perjudicado a Podemos e IU ir juntos , "al revés, nos ha permitido aguantar", incidió. "Tenemos la obligación de plantear esa alternativa".

IU: "En este momento, esta tierra está viviendo una pesadilla"

Fernando Macías, coordinador provincial de Izquierda Unida, partido integrado en Adelante Andalucía, lo tiene claro. "En estos momentos, esta tierra está viviendo una pesadilla de las que no nos van a despertar los sueños, sino las acciones", decía el también alcalde de Medina.

Macías calificó de "muy preocupante" la situación y consideró que "nos van a venir unos años bastante duros". Por eso, llamó "a la responsabilidad de todas las personas de izquierda y principalmente a las que no se han movilizado estas elecciones". "La composición del Parlamento es una composición que va a destruir derechos laborales, sociales conseguidos y que ya estaban muy tocados en los últimos 20 años", aseveró.

Para Macías ha sido un "golpe duro" y le llama la atención que una provincia como Cádiz, "una tierra pacífica de acogida, frontera de tres continentes" haya irrumpido "el discurso del odio que creíamos que estaba enterrado". Cree que es "fruto de políticas que no han tenido en cuenta a Cádiz, con una problemática muy concreta". Y "es verdad que hay gente muy desesperada a la que no se ha dado una solución", pero, "eso no justifica bajo ningún concepto" el voto a la ultraderecha, opinó.

Así las cosas, y pese a la pérdida de un parlamentario, considera que ir por separado "en ningún momento hubiera beneficiado a la izquierda", con un voto más fraccionado. "Esta coalición electoral ha aspirado siempre a ser algo más que eso” y toca “ser un grandísimo frente amplio para plantar cara al fascismo". Macías cree que Adelante Andalucía ha hecho una gran campaña y ahora a los tres parlamentarios "tendrán que trabajar más que nunca".