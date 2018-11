Susana Díaz augura un todos contra ella en el debate electoral de RTVE

La presidenta de la Junta y candidata a la reelección por el PSOE-A, Susana Díaz, ha augurado que los candidatos de PP-A, Adelante Andalucía y Ciudadanos (Cs) estarán todos "contra" ella en el debate electoral que se celebrará en la RTVE en la noche de este lunes, por la "pelea" que mantienen esas tres formaciones por el segundo puesto en las elecciones autonómicas del 2 de diciembre.

En declaraciones a los periodistas horas antes del debate, que comenzará a las 22:00 horas, Díaz ha manifestado que lo que espera es que los distintos candidatos aprovechen para hacer propuestas y explicar a los andaluces cuáles son los instrumentos, herramientas y sus proyectos políticos para esta tierra y que abandonen la "crispación, el insulto y el encanallamiento", de manera que "estemos a la altura de lo que Andalucía merece, en un debate que tiene que ser de confrontar ideas y de no del 'y tú más' al que tradicionalmente algunos parecen agarrarse".

No obstante, Susana Díaz ha augurado que los otros tres candidatos estarán todos "contra" ella, porque a medida que pasan las horas y los días "recrudecen el insulto y el ataque". "Ya me han dicho de todo y no se lo que falta, pero no hay acto que celebren o caravana que entre en Andalucía que no se dedique a atacar al PSOE-A y a mí como candidata", según ha indicado.

En su opinión, hay un "todos contra uno, porque se están peleando no por ganar las elecciones, sino por ver quién queda segundo". "Cuando uno se pelea para ver quién queda segundo, todos atacan al que prevén que va a ser el primero, porque al PSOE-A, hasta el que no nos vota, nos reconoce como el partido que mejor representa los intereses de Andalucía y de los andaluces", ha subrayado.

En cualquier caso, ha expresado que ella afronta el debate con la "ilusión, las ganas y la oportunidad de ofrecer a los andaluces el proyecto político", hablando de la creación de empleo de calidad o de más y mejor educación, sanidad y dependencia.

Asimismo, ha considerado que es una oportunidad también para situar el debate de la igualdad que representa Andalucía y su 28 de febrero dentro del desarrollo autonómico de la construcción de España, en un momento en el que "algunos ya han optado por la recentralización, por mutilar el estado de las autonomías o por recentralizar la educación", como ya ha expresado el presidente del PP, Pablo Casado, en las últimas horas.

Ha sentenciado que Andalucía es una garantía en el conjunto de España de la "unidad desde la igualdad de todos los ciudadanos".

En la recta final de la campaña, Susana Díaz ha lamentado que haya habido partidos que hayan rehusado a hacer propuestas a los ciudadanos y que se hayan situado exclusivamente en el "insulto, el ataque y la ofensa".