El delegado de Empleo y Economía de la Junta de Andalucía en Málaga, Miguel Luis Guijarro, ha puesto su cargo a disposición de las dos consejerías que representa tras publicarse que en 2011 creó dos sociedades instrumentales en Panamá.

El vicepresidente andaluz, Juan Marín (Ciudadanos), ha explicado en la mañana de este viernes que Guijarro, que fue candidato por Ciudadanos al Senado, ha entregado la documentación sobre sus empresas, que aún no ha sido analizada por el Gobierno, por lo que ha afirmado que no se puede pronunciar sobre la legalidad o no de lo ocurrido.

Marín ha dicho en Sevilla que "si hay cualquier género de duda sobre cualquier actividad que pudiera ser ilícita sobre cualquier miembro de Ciudadanos inmediatamente hay que pedirle su dimisión", ha publicado Efe en una nota.

Marín ha afirmado que corresponde a las consejerías de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y a la de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad pedirle a Guijarro el cese o la dimisión, con quien ha hablado y que ha defendido la legalidad de las empresas creadas en Panamá, información que ha hecho pública hoy 'El Confidencial'.

Tras señalar que en el partido "están estudiando la documentación que han recibido" de Guijarro, Marín ha querido dejar claro que "la gente en Cs cuando no cumple se va, y si no, la echamos", de forma que "no nos va a temblar el pulso para tomar una decisión si la documentación contiene alguna cuestión que tengamos que poner en tela de juicio", ha recogido Europa Press.

El vicepresidente de la Junta y líder de Cs en Andalucía se ha pronunciado de este modo después de que la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, haya exigido a su partido que aclare "cuanto antes", calificando este hecho como "gravísimo".