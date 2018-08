Un enjambre de medusas obliga al 'cierre' de playas desde Málaga a Nerja

La ola de calor afectará al interior hasta la próxima semana

El interior de la provincia de Málaga se había librado del calor este año hasta ahora y en lo que va de verano ha disfrutado de un tiempo excepcional. Pero esa tregua que el calor ha dado este año se terminó ayer cuando una masa de aire cálido que sobrevuela sobre el centro peninsular empezó a subir el mercurio de los termómetros de forma notable. Es la primera gran ola de calor de este año y que afectará fundamentalmente al norte de la provincia, donde en los próximos días el Centro Meteorológico de Málaga espera que se registren temperaturas por encima de los 38 grados. Su punto álgido será este sábado, aunque de momento no está previsto que se active ningún nivel de alerta porque no se espera que se superen los umbrales mínimos. Es decir, a diferencia de lo que podría ocurrir en provincias como Córdoba, donde por primera vez este verano se superarán los 40 grados, las previsiones meteorológicas apuntan a que el interior de Málaga no llegará a tanto. No obstante, sí hará calor y lo peor es que el Centro Meteorológico de Málaga calcula que, al menos, hasta el miércoles de la semana que viene no habrá ningún cambio. Toda la zona costera de Málaga, en cambio, se librará precisamente de esta ola de calor por el predominio del viento de levante que se mantendrá como mínimo durante la primera mitad de la próxima semana. Las temperaturas en la franja litoral estarán estos días en torno a los 30 ó 31 grados, unos diez grados menos que los valores que se alcanzaron tanto el domingo como el lunes en Málaga como consecuencia del viento de terral. Por otra parte, una espesa nieble cubrió ayer las zonas más próximas al litoral debido a un fenómeno conocido como inversión térmica.