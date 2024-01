La capital se prepara para un sábado especial con la Carrera de San Antón y casi una treintena de lumbres

Jaén se prepara para vivir este sábado una jornada especial con la XLI Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón y casi una treintena de lumbres repartidas por la ciudad, una cita declarada de interés turístico de Andalucía y nacional.

Miles de personas se echan a las calles, tanto para participar en la prueba --reunirá a cerca de 12.000 entre la prueba infantil y la de adultos y élite-- como para asistir a ella como espectadores y disfrutar también de las tradicionales hogueras que organizan diferentes colectivos vecinales y sociales.

De esta forma, como viene ocurriendo desde 2016, ambas actividades se unifican en el sábado más cercano a San Antón con el objetivo de lograr una mayor repercusión. Hasta entonces las lumbres tenían lugar en la noche anterior a la festividad, que se celebra cada 17 de enero. En esa víspera solo se quema ya la oficial, en la plaza de San Juan.

No obstante, se ha diseñado un programa más amplio con propuestas culturales, gastronómicas y turísticas que pretenden potenciar esta tradición. Arrancó este jueves con el pregón de Rafael Romero, jefe de la Tuna de Distrito Universitario y miembro de la Asociación Lola Torres. Fue en el Teatro Darymelia, donde también actuaron la tuna, el grupo Ajopringue y la agrupación carnavelesca el Cigarrón.

Para este sábado a mediodía se ha organizado un taller de melenchones a cargo de la Asociación Lola Torres en la plaza de Santa María, al que pueden asistir quienes quieran iniciarse en estos cantes y bailes típicos de Jaén y que solían verse principalmente en torno a las lumbres de San Antón.

A partir de las 18,00 horas, se podrán quemar las 28 hogueras que este año estarán repartidas por distintos puntos de la ciudad y que están impulsadas por grupo parroquiales, hermandades, asociaciones vecinales, cinco colectivos culturales, gastronómicos y deportivos y un instituto de Secundaria.

Siete de ellas se han inscrito, además, en el primer concurso de peleles de San Antón, dotado con un único premio de 500 euros. Se trata de una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento que tiene como fin fomentar y conservar esta tradición, especialmente, entre los más jóvenes.

Ya el 16 de enero está previsto el encendido de la lumbre oficial en la plaza de San Juan, donde se ubica la parroquia del mismo nombre y que acoge la imagen de San Antón. Se prenderá a las 19,00 horas y después se bendecirán animales, se bailarán melenchones y se quemará el pelele que está realizando la Escuela de Arte José Nogue en una cita en la que, al igual que en el resto de las hogueras, no faltarán las rosetas, como se conoce en la ciudad a las palomitas de maíz.

LA CARRERA

Con respecto a la XLI Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón, tendrá como anticipo la carrera escolar, prevista a las 17,30 horas. Con una longitud de 800 metros aproximadamente, está dirigida a menores de diez años de centros educativos de la capital que podrán ir acompañados por un adulto.

Las competiciones oficiales comenzarán a las 18,30 horas con la carrera infantil (A), en la que se han inscrito en torno a 1.300 menores. En este caso, el recorrido es de unos cuatro kilómetros y pueden participar mayores de diez años y menores de 16 en el momento de su celebración sin que estén permitidos los acompañantes.

A las 19,55 horas tendrá lugar la carrera elite y popular (B) por un circuito homologado de diez kilómetros. En ella competirán personas que tengan a partir de 16 años cumplidos el día de la prueba, para la que se han agotado los 10.000 dorsales que se pusieron a disposición de los interesados.

Se disputará en las categorías, tanto masculinas como femeninas, Sub 18, Sub 20, Sub 23, Sénior, Máster A, B, C, D, E, F, G y H, personas con algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial y deportistas de las modalidades handbike y sillas de atletismo. Para este último grupo se habilitará una salida especial a antes de la oficial de las 19,55 horas.

PROCEDENCIA

De los 10.000 inscritos en total, el 40 por ciento es de la propia capital jiennense, mientras que los 6.000 restantes llegarán de fuera, la mayoría de la provincia de Jaén, que concentra el 70,4 por ciento de los corredores. Le siguen las de Granada y Córdoba, aunque también habrá corredores de otras comunidades como Madrid y Castilla-La Mancha y del extranjero.

Junto a los miles de corredores anónimos que se echarán a las calles de Jaén, habrá 36 atletas nacionales e internacionales (20 en la categoría masculina y 16 en la femenina). Entre ellos, figuran campeones del mundo, Europa y de España, además de deportistas que han participado en Juegos Olímpicos, que ostentan récords nacionales y continentales en diferentes pruebas o ganadores de la propia San Antón en anteriores ediciones.

Su objetivo será suceder a los ganadores de 2023, los etíopes Hagos Gebhriwet y Lemlem Hailu. Y, llegado el caso, imponerse como ellos, batiendo el récord de la prueba jiennense en las categorías masculina y femenina, que actualmente están en 27 minutos y 56 segundos, y 31 minutos y 37 segundos, respectivamente.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Para que la XLI Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón se desarrolle con normalidad, el Ayuntamiento ha diseñado un dispositivo de seguridad que ha supuesto un importante trabajo de coordinación entre Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y Bomberos. Además, se verá apoyado por Cruz Roja, 061 y Epassa a través del servicio de grúa.

También contará con un grupo de voluntarios de clubes e institutos que van a colaborar en las tareas de seguridad y darán cobertura a todo el trazado por el que discurren las pruebas escolar, infantil y élite y adultos. Se trata de un dispositivo complejo, que abarca seguridad ciudadana, vial y sanitaria, y que en total estará integrado por más de 700 personas.