'20.000 especies de abejas' llega a Fical como un "tsunami" tras un "recorrido brutal"

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha recibido a la actriz Ane Gabaraín para presentar la galardonada película '20.000 especies de abejas', que llega a la sección competitiva 'Ópera Prima' envuelta en el "tsunami" de ser aclamada por público y de crítica con un "personaje central que hace a todos ponerse delante del espejo y hacer hagan un ejercicio de honestidad"."Confiábamos en la historia, pero no pensamos en absoluto que iba a hacer este recorrido tan brutal; Esto ha sido un tsumami", ha afirmado en rueda de prensa Gabaraín, quien ha destacado que "el viajazo que hace la familia de la niña trans protagonista, físico y emocional, acompañándola", así como "la manera delicada y muy respetuosa en la que está contado", hacen que "cualquiera como espectador se sienta interpelado".

La actriz que da vida a la tía Lourdes, "la maja de la película y de quien se adivina que está desubicada en el mundo" según ha asegurado, ha destacado el "mérito" en la dirección de Estibaliz Urresola y ha detallado cómo rodó con la niña protagonista, Sofía Otero, en un "largo proceso" de ensayos que perseguía que las "secuencias apareciera" desterrando lo de "ir a la marca" para decir el texto "de una manera convencional"."El trabajo con los niños fue muy interesante. Se hacían muchas improvisaciones para conseguir una simbiosis entre la manera de trabajar de ellos y de los adultos. Fueron muchos días de estar, de jugar, de improvisar, hasta que, poco a poco, las secuencias iban saliendo solas, apareciendo, sin que hubiera que forzar nada había que forzar nada", ha apuntado

Gabaraín ha explicado como "todo su oficio de 40 años, con sus trucos" quedó fuera y como esa dinámica le "sacudió y le sacó de su zona de confort". "Tenías que llegar a la secuencia, pero a la vez tenías que estar muy alerta de ver por dónde iba la niña que tienen una sensibilidad y un talento y una capacidad de improvisar, de aportar todo el rato, y no te podías relajar. Te rompe como actriz cuando ya llevas 40 años, y es estupendo", ha subrayado.

La actriz de '20.000 especies de abejas', que se proyecta al público este lunes en el Certamen Nacional de Largometrajes, se ha referido, asimismo, al "mucho amor y al mucho dolor" detrás de la historia a la que se acerca y ha confesado que es "de estos trabajos que te llevan a procesos, a lugares, que te hacen crecer"."Cuando Estíbaliz Urrrasola me paso el guión, pensé: ¡qué densidad!, pero me pareció precioso el personaje de Lourdes y la relación tan bonita que se crea entre ella y Coco/Aitor porque hay un vinculo entre dos seres que no encuentran su lugar", ha señalado.

Gabaraín ha afirmado, asimismo, que, pese a la "tremenda" repercusión, el elenco de esta ópera prima "sigue defendiendo con emoción y orgullo" la película, que ha tenido "un proceso muy largo y que es un canto a la diversidad que nos habla de una niña trans que sabe muy bien quien es y no es y que hace que a su alrededor tengan que hacer el esfuerzo por cambiar su mirada"."Los niños al final son puros, son frescos, son espontáneos, somos los adultos quienes estamos contaminados, quienes estamos llenos de inseguridades, y abrir esa mirada y hacer el ejercicio de intentar acercarte al otro, al diferente, al final te hace crecer como ser humano, y hace una sociedad más tolerante y más sana", ha concluido.(EUROPA PRESS)