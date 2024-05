El hispanista estadounidense Allen Josephs recibirá el Pozo de Plata 2024 en el 'Cinco a las cinco'

El Patronato Federico García Lorca de la Diputación de Granada ha otorgado este año el Pozo de Plata al hispanista estadounidense Allen Josephs, catedrático de la Universidad de West Florida, en Estados Unidos, que ha dedicado su carrera académica a la investigación y divulgación de la cultura y la literatura españolas.

Su trabajo sobre figuras literarias como Federico García Lorca y Ernest Hemingway, así como sus estudios sobre el flamenco, han sido "fundamentales para el entendimiento y apreciación de la cultura española a nivel internacional", ha señalado la Diputación de Granada en una nota de prensa.

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha informado este martes de este galardón que reconoce a aquellas personas e instituciones que han realizado aportaciones significativas a la cultura y el patrimonio de la provincia de Granada.

En esta edición, el jurado ha valorado "la extensa trayectoria de Allen Josephs y su profundo compromiso con la difusión de la riqueza cultural de Granada y Andalucía", ha detallado Rodríguez.

Rodríguez ha destacado la importancia de reconocer el trabajo de Josephs, indicando que "ha sido un puente cultural entre España y Estados Unidos, y su incansable labor ha permitido que nuestra historia y nuestras tradiciones sean valoradas y comprendidas más allá de nuestras fronteras. Este premio es un merecido reconocimiento a su dedicación y pasión por nuestra cultura".

El acto de entrega se realizará el próximo 5 de junio en la explanada del Teatro Municipal Federico García Lorca de Fuente Vaqueros, a las 21,30 horas, en el marco de la programación conocida popularmente como la del 'Cinco a las cinco', coincidiendo con la efeméride del nacimiento del poeta.

Ese día será de puertas abiertas, tanto en el Museo Casa Natal como en el Centro de Estudios Lorquianos. Se podrán visitar todas las exposiciones y asistir a todos los eventos. Cabe destacar el concierto titulado 'Lorca en el alma' que ofrecerá Mariola Cantarero.

Dentro de los actos organizados, destaca el 7 de junio y el 21 de julio una jornada matinal con títeres en el Patio del Museo Casa Natal. Se interpretará'Almavera', una sonata para violín y títeres de Enrique Lanz y Yanisbel Martínez.

El viernes 7 de junio, a partir de las 21,00 horas, se ofrecerá un concierto en seis actos para cuerda y pincel en este mismo espacio con Amalia Chueca en el chelo, José Ignacio Hernández en el piano y Bea Sáez en el pincel.

En cuanto al profesor Josephs es presidente honorario de la South Atlantic Modern Language Association así como de la Ernest Hemingway Foundation and Society y ha escrito una decena de libros, entre ellos 'On Hemingway and Spain: Essays & Reviews 1979-2013' y 'White Wall of Spain: The Mysteries of Andalusian Culture', además de multitud de artículos en publicaciones académicas como Atlantic, New Republic o New York Times Review of Books.

Ha investigado la obra del novelista Cormac McCarthy y traducido al inglés a poetas españoles como el propio Federico García Lorca o el mexicano Octavio Paz.

PROGRAMACIÓN DE FUENTE VAQUEROS

Por otro lado, el Ayuntamiento de Fuente Vaqueros ha presentado también este martes la programación de su Semana Cultural 'Cinco a las cinco', que se celebra hasta el próximo 5 de julio con actividades para todas las edades y muchas novedades respecto a años anteriores.

Entre las actividades más destacadas de esta Semana Cultural se encuentran la inauguración de la remodelación de la escultura dedicada a Federico García Lorca, que tendrá lugar el 4 de junio a las 11,00 horas, y en la que los escolares de la localidad del área metropolitana de Granada leerán poemas de Federico disfrazados como su vecino más universal.